【齊動 LetZ Goal】送你按摩法寶　助訓練後放鬆雙腿｜六月精選

跑步里數換獎賞，下載手機App「齊動 LetZ Goal」，綁定運動裝置，參加「齊動」的挑戰活動。每次運動後sync數據，即有機會以跑步里數贏取禮品！
「齊動」團隊知道不少跑手訓練後，都感到雙腿疲勞或痠痛。因此，今回「6月激賞」為照顧跑者雙腿，將送出Panasonic美腿按摩器！此外，「每周挑戰」送出真無線耳機、專業運動鞋等，更隨時有「突擊挑戰」送出神秘禮物。豐富獎賞源源不絕。記得定時進入「齊動」，以免錯過機會！
【重要提示】「齊動」用家同時間只可參加一項虛擬跑挑戰，必須暫停參與原先挑戰，方可參與「六月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。
「齊動 LetZ Goal」六月活動，頭炮「六月激賞」送出Panasonic美腿按摩器，助你運動後放鬆腿部肌肉。每逢星期一「每周挑戰」亦會為跑者提供各類型獎品，以及不定時的突擊虛擬跑。憑你跑步累積的里數，每天都可以贏取一系列豐富獎品。
按此參與「齊動 LetZ Goal」，從此，運動變得不一樣。
Panasonic美腿按摩器採用穿戴式設計，方便使用和易於收納。它提供從大腿到腳趾的全方位氣壓式揉按，及內置8種自動按摩程式和足底溫熱按摩，促進血液循環、舒緩腳部疲勞及水腫。
立即登入「齊動 LetZ Goal」的「每月挑戰」頁面，於「六月激賞」按「立即參與」，之後跑10公里並同步數據（sync數據），再填表回答問題，就有機會贏得「Panasonic美腿按摩器」（價值HK$2,980）名額1個。「六月激賞」由6月5日凌晨0時起，至6月21日晚上23：59截止。
除了「六月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品亦同樣吸引！
六月份的「每周挑戰」為熱愛運動的你，準備各款家電、耳機等等，滿足跑手所需。跑手們每周只要跑夠5公里同步運動里數，即有機會贏走本月獎品！
按圖一覽六月精彩活動獎賞：
每周挑戰第十三回
日期：6月1日 至 6月7日
獎品：Eufy 智能電子磅，名額1個。
每周挑戰第十四回
日期：6月8日 至 6月14日
獎品：Asics GEL-KAYANO 25，名額10個。
每周挑戰第十五回
日期：6月15日 至 6月21日
獎品：Rasonic 多功能麵包機，名額1個。
每周挑戰第十六回
日期：6月22日 至 6月28日
獎品：Plantronic 真無線耳機，名額1個。
每周挑戰第十七回
日期：6月29日 至 7月5日
獎品：Oreadex按摩槍，名額1個。
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關於「齊動 LetZ Goal」
運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！
關於綁device
特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法
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關於其他疑問
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