康文署運動場重開︱跑友佳音！　跑馬地更衣室及淋浴區重新開放

康文署轄下運動設施陸續開放，運動場的淋浴室已於5月11日起供跑手使用，唯獨跑馬地遊樂場（馬場）沒有跟隨，直至今周貼出告示，馬場更衣室和沖身設施昨日開始重新開放。

過去周日，康文署在馬場貼出告示，宣布馬場的更衣室和沖身設施由5月25日起重新開放供市民使用，跑友可以安心更衣沐浴，清洗乾淨才離開。除此之外，場內緩跑徑及健身站都開放了，沒有再用圍欄和膠帶圍住。

很多不是住港島區的跑友受沒有淋浴設施困擾，現在問題解決了。（區嘉俊提供）

唯獨一項設施仍被多個圍欄重重包圍，就是草地足球場。早前限眾令限於4人，康文署要求封住龍門，表示足球場不開放給公眾踢足球。當時，健身室未獲政府「放行」，多名體能教練和泰拳教練在草地足球場授課，各有各練習，不知算否違規，但氣氛良好。

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但好景不常，不知是否因多次有人在球場內踢足波，甚至疑似比賽，違反封龍門原意，所以足球場加設圍欄至今。在馬場貼出的最新告示，草地球場仍繼續暫停開放，或許要待政府進一步開放球場，草地才「重見天日」。

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