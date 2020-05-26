因為疫情，很多香港人都改變生活模式。從前放假只會行街、睇戲、食飯，現在個個都變成行山專家。 今年內重啟海外馬拉松旅程並不樂觀，確實跑得有點氣餒，連山野都變得人山人海時，確實需要找些活動調劑心情。適逢近日開始熱了，我忽然想到「重操故業」。 最近我接連兩次走訪萬宜水庫東壩，卻分別以「兩種角度」欣賞這個地方。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

「陸路」前往東壩路線資料（按圖放大）：

近月每逢周末，郊外山野變得人山人海，尤其著名的打卡景點，排隊影相的長長人龍好不熱鬧；就連「踏單車」，都變成「塞單車」；再走到海灘，人與人之間擠得目測不足1.5米社交距離。像東壩這種白天可欣賞龐大六角柱石群、遠望破邊洲與太平洋，晚上則可飽覽燦爛星空的「明星級景點」，那有人少的理由？想在這個密集城市中真正享受大自然，實在有點難度。

認真想想，有難度，但還是有辦法的。大家知道東壩有一個可以讓人安心脫下醫療口罩的地方嗎？雖然，還是要換上另一個種「口罩」，但總叫可以暢快呼吸一回，那個地方便是海底了。

最近兩星期，我接連以「陸路」和「海路」前往東壩。

+ 5 + 4 + 3

最近兩星期，我接連以「陸路」和「海路」前往東壩。先以最簡單的腳步方式，走訪附近一帶奇形怪狀的岩石，六角柱石群、海蝕洞，以至岸邊的巨型錨形石等等，在壯麗景色間感受陽光與汗水。然後忽然想到，反正天氣那麼熱，不如試試另一個涼爽的方法，潛入水中，深入探索這個地方吧。

水路潛入東壩外的海岸。

+ 4 + 3 + 2

不少人都有既定印象，認為香港水域污染嚴重，潛入海中一定沒東西好看。那便錯了！其實香港有不少著名潛點，運氣好的話，能見度不比外國差呢。加上近年經過各方面的努力，本地水質、珊瑚品種和魚類品種，都比小妹剛學潛水的時改善不少。

根據漁農自然護理處統計，香港的珊瑚魚多樣性其實比夏威夷還要高，單在海下灣就曾錄得超過120種魚類！而且香港更擁有比加勒比海還要多的珊瑚品種，水底世界實在很精彩。

近年香港的水質已經改善不少。

回到東壩，我想大部份人都未試過親眼從水底角度回看那些錨形石吧，個人認為，絕對比平日在岸上看更壯觀！但這次旅程最意想不到的是，原來東壩水底住了許多海洋生物。有說今年疫情關係，人類活動停頓，反而令大自然有機會喘息，那些在東壩的螃蟹和小丑魚，或許就是最佳證明。相對於居高臨下看風景，水底世界生機盎然，反而讓我感覺到人類渺小。

近月跑步跑得有點氣餒，回到大海放鬆一下真的很舒服。

香港的潛水課程多不勝數，隨便上網都找到大量資訊，想學習潛水技巧的話，找個認可的潛水教練試玩、體驗都不算難。這段日子不能到外地旅遊，不妨試點新事物，用另一角度探索我們的家，哪怕是著名的山野名勝，亦有一些未知的角度等待遊人發掘。

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迷上42.195的港女，鍾意潛水、跑步，但又怕同陽光玩遊戲；成日幻想有一日會有個水底馬拉松，夢想可以用雙腳跑到世界盡頭。--Kimmy