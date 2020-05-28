英國首相約翰遜圍著英女王寢宮跑　熱愛球類運動但身型胖成球

英國首相約翰遜（Boris Johnson，BJ）染上新冠肺炎，病情一度非常嚴峻。大病初癒，決意「修身」治國。英國傳媒連日拍攝到BJ一身輕裝，在英女王居所白金漢宮的庭園裏跑個「氣來氣喘」。 女王寢宮屬國家重地，「攞咗Permit」才可以跑。消息指現正身處其他行宮的英女王批准BJ繞着王宮跑，幫助他保持健康。

55歲的約翰遜在本年3月確診新冠肺炎，住院期間一度病情惡化，須轉入深切治療部治理，幸而上月康復出院。雖然約翰遜一向熱愛運動，但「豬膽」身型顯然運動不足。大病一場，約翰遜正視自己健康，認為自己體重過高，導致康復緩慢，決心減磅。

約翰遜要消滅大肚腩 ，需要一點時間。（PETER MACDIARMID／LNP/ The Times）

英媒近日拍攝到約翰遜晨運的照片，他曾到唐寧街10號首相官邸附近的蘭柏宮（Lambeth Palace）與未婚妻跑步及遛狗，該處是坎特伯雷大主教的居住地。此外，約翰遜更穿上運動服到白金漢宮範圍內緩跑。相片可見「肥仔」BJ穿上運動裝，「放狗」反似「被狗放」，貌似相當辛苦。

睇相都覺得佢辛苦。（網上圖片）

邊個放邊個？（網上圖片）

王宮重地並非人人可入，何况跑步。消息指現正於溫莎堡避疫的英女王，考慮首相的安全風險，不時會讓現任或前任首相使用白金漢宮內的設施。對於約翰遜，過往亦有使用宮內的網球場，更要多運動維持健康。政府發言人說：「首相素來在白金漢宮範圍運動。現在來說，他保持運動甚為重要。」

約翰遜乘坐的車進出白金漢宮。（每日鏡報）

一場大病，令約翰遜正視自己健康。（Getty Images）

約翰遜熱愛運動，人所皆知，不時被拍到跑步或踏單車的照片。他喜歡打網球，擔任倫敦市長期間曾出席慈善網球賽，籌辦倫敦奧運時又嘗打乒乓球。

約翰遜在宣傳倫敦奧運時一展乒乓球技。（Getty Images）

一嘢抽過去！（Getty Images）