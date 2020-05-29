【六大馬拉松】波士頓馬拉松取消　退回報名費改虛擬跑發完賽牌

當美國的染病數字急升至環球疫情最嚴重地區，辛苦多年達成「BQ」的跑友，大概心知不妙。失望事實終於出現。 波士頓馬拉松舉辦至第124屆，因為新冠肺炎疫情，首次取消實體跑。主辦單位宣布，今屆賽事將會轉為虛擬跑，讓所有參賽者在世界各地努力。唯一好消息是「有水回」，報名費全退。

波馬於1897年首次舉行，123年後首次取消，或者稱為「更改形式」。主辦單位波士頓田徑協會宣布，所有參賽者均可獲完全退回報名費，並在9月7日至14日參加波馬虛擬跑。只要在6小時限時內跑完全馬，便可獲得完成獎牌、大會T恤及號碼布。協會強調以社區、工作人員、參賽者和支持者的健康為先，形容「第124屆波馬有歷史意義，把波士頓帶到全世界」。退款電郵將於未來數周發送，大會指人數眾多，可能數月後才能完成退款。

波士頓的跑步商店櫥窗貼上倒計時，已停止倒數（Getty Images）

波馬以參賽要求高而聞名，以2021年波馬的指標為例，18-34歲男跑手要跑出3小時，女跑手則要跑3小時30分，才有資格報名。不少跑手幾經苦練才達標，卻失去上線機會。波馬網頁指跑手可以用報名本屆波馬的時間，報跑2021年波馬，但必須注意，今屆參賽者並非預留來屆參賽資格。波馬網頁指本屆預計31500名跑手參賽，但來年波馬的規模能否以如此規模舉行，仍未確定，故不能把本屆參賽者的資格延遲一年。

波馬起跑的盛放，堪為市內每年一景，今年跑手要各自努力。（美聯社）

本年波馬原定於4月20日舉行，但美國的疫情在3月起爆發，令波馬延期至9月14日。可是，美國疫情未見紓緩，近期每日新增確診個案數以萬計，而波士頓所在的麻省已有逾94000宗個案，為全國第5高州份。波士頓市長華殊（Marty Walsh）當地時間昨日召開記者會，宣布取消：「要如常舉行，便會有大批人士緊密接觸。9月14日或今年任何時間這樣做，都不實際，亦不負責任。」

賽事取消，終點線今年沒人氣。（Getty Images）

+ 2

六大馬拉松，東京馬拉松縮減至只限精英選手參賽。波馬取消後，其餘四場馬拉松大部分已延期，能否舉行成疑問。11月1日舉行紐約馬拉松，上星期亦有消息指可能「上線變線上」，改為虛擬跑。

+ 2

💡💡同場加映：洗鞋六部曲，好好保護你的戰友💡💡

+ 2

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：