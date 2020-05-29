行山｜回憶山系造型見證山人進化　一個錯誤新手必犯｜Hikipedia

最近整理歷年的行山照片，意外尋回多年前登上大東山的照片，感覺就是「青春！真可愛青春！」 當年行山經驗尚淺，大東山可是寥寥可數我能說得出名字的山峰，於是我就在那段還流行「偽文青」一詞的時間，穿起偽文青裝束，頂著漁夫帽、背上單反相機，毅然登山去。那時候Avis尚未開始行山，野外活動？不了。 回想起來，那些往日的行山造型，都是我們山癮不斷累積的見證，由純粹考慮打卡好不好看的形象，到為了完成目標不顧形象，更重視裝備的功能，幾年來的段旅程好不有趣。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

行山造型的5個進化階段，你又行到咩階段？（按圖放大）

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當年走上大東山的情況是怎樣呢？首要任務，當然是尋茫草影「照騙」。卻發現原來照片中的優雅面容都是騙人的！大東山怎麼全是樓梯？樓梯還要大大級！可惡，為什麼沿途一點樹蔭都沒有，沿路曝曬，難得途中有一千零一棵樹，但樹下都是人，完全沒位置擠進去，但我走不動了，只好隨便找個地方坐。

年輕就是體力好，稍休一會又有力氣登山了，雖然到處都是人，旺過旺角，不過想到打卡的初衷，繼續「照騙」的輪迴，精神又雀躍起來，找個人少少的地方，然後瘋狂拍照。年月過去，看着舊照，突然發現一路走來，行山的風格一路轉變，是經驗，也是山癮累積的見證，大家可有類似的演化過程嗎？

大東山到處都是人，難得這個位置沒什麼人，馬上放下頭髮拍照一張。

階段1：偽文青造型

屈指一算，原來這幾張照片已是5年前拍下，照片拍下當時第一次登上大東山的情況。戴着漁夫帽、揹上相機，穿著家中唯一的波鞋。現在再看也蠻喜歡這種風格，休閒行山還可以，當然穿上行山鞋會舒適一點啦。

穿得清爽一點，迎接夏天的到來。

階段2：青春輕盈造型

著Bra Top行山經常引起爭議，因為愈多皮膚暴露於陽光下，既容易惹蚊叮蟲咬，亦容易曬傷，增加中暑風險。可是平日打卡，除非穿著色彩鮮豔的衣服才顯突出，否則有時一身沉色衣服在大自然間，很容易「融入」背景之中，所以有時候我們在影相時會脫下外衣拍照，感覺拍出來的效果也不錯啦。

行山背囊是借爸爸的。

階段3：左拼右搭造型

經驗慢慢累積，認識多了，開始明白裝備的重要。但是初期行山，連正規一點的背囊、鞋子都沒有，一身裝備，大多是借來的！背囊是爸爸的，行山鞋是媽媽的，相機是哥哥的，只有衣服是自己的。以前以為行山是低消費活動，原來都是騙人的。行山日子久了，裝備與行山衣物愈來愈多，所費不菲啊!

不知不覺已經參加過好幾場山賽。

階段4：山賽造型

裝備對於越野山賽來說非常重要，一雙性能優秀的越野跑鞋，跑得安全又輕鬆。配上吸管與吸嘴的水袋，隨時隨地都能補水。貼身的背囊，減少晃動，口袋多，補給又方便。衣物要排汗透氣，確實很多要留意的地方。當然，我們跟專業選手的裝備還差很遠，不過我們一直為自己升級呢！

出國登山可說準備充足，一身重裝登山去！

階段5：重裝修行造型

最後我們發現，真正行山成癮之時，原來造型很其次。什麼原因曾令我們重裝上陣呢？主要有兩個情況，一是出國登山，二是上山露營「考牌」。記得那時我們上三級山藝班，兩日一夜的山藝訓練相當艱辛，要隨時應付突發情況，又要背上露營裝備，每次都打醒十二分精神，連形象都顧不上了。這時才想到，或許真正的高手，才不會像我們那樣，上一次山都要搔首弄姿吧。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis