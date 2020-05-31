Nike Next %開售｜碳纖維板競賽　三大品牌競速皇牌跑鞋正面交鋒

一場世紀疫情使東京奧運延期，打亂各大運動品牌部署，原是用來迎戰奧運的頂級鞋款都改期推出，包括最受注目的Nike Air Zoom Alphafly NEXT％改在6月6日推出，還有ASICS METARACER和New Balance FuelCell TC都受到影響，3對跑鞋都內置碳纖維板，並為馬拉松競速而設，今篇文章就介紹這3款品牌中的競速皇牌。

New Balance FuelCell TC：能練能跑 保護性高

3對跑鞋中，這是記者唯一一對試過的，前掌已有20毫米，後掌更厚30毫米，厚厚中底配合很大的前後掌落差， 符合碳纖維板讓跑手向前傾的特質。

它名為TC，指「Training」和「Competition」皆宜，厚底保護性高丶柔軟，方便腳掌郁動和鞋身闊不易侷促，配合碳纖維板的推送力，確是訓練和比賽皆宜。

缺點：急彎易拗柴 不宜運動場衝圈

鞋無完美，它能練能賽不等於完美。鞋身闊搭上碳纖維板，轉彎時靈活度大降，轉彎愈急愈容易拗柴。要是穿它在運動場衝圈，更可以用「自殘」來形容， 皆因會增加扭傷風險，腳掌反應亦不夠快。

此外，運動場地面緩震佳，New Balance FuelCell TC中底又厚又軟， 用它走運動場就是軟上加軟，影響力量回饋。

ASICS METARACER：首戰碳纖維板戰場 集前作精華

老字號、實力毋庸置疑的ASICS過去一直未加入碳纖維板戰場，但不代表沒有動作。

上年推出與過去鞋款不同的GlideRide，中底按人體工學設計命名為GUIDESOLE，前掌明顯向上翹和呈孤形中底，讓跑手有踏單車般，一步轉一步，順勢往前走的感覺。

東京奧運延期 正式開售日期未定

以為設計嶄新的GlideRide就是ASICS迎戰東京奧運的戰鞋，誰料還有後著，就是鞋身都寫上「TOKYO 」， 品牌首對有碳纖維板的METARACER。它應用前作已應用的GUIDESOLE中底，配合碳纖維板，再搭上ASICS GRIP及WET GRIP材料做的鞋底，追求速度之餘，亦望在路況不佳的地面都提供足夠抓地力和穩定性。

外型丶功能和獨特性兼備，日本品牌在東京奧運很大機會殺出一條燦爛銷路，可惜，疫情打亂計劃，現在METARACER已於各大傳媒現身，但尚未公開發售，香港只有一名教練擁有，何時正式推出仍是未知之數。

Nike Air Zoom Alphafly NEXT％ ：信心保證 高手之選

Alphafly NEXT％可以用萬眾矚目來形容，傑祖基（Eliud Kipchoge）就是穿它的原型跑鞋打破2小時的馬拉松極限，加上近年Nike的碳纖板鞋雄霸馬拉松，所以跑友對Alphafly NEXT％期望甚高。

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缺點：只適合高階馬拉松跑手

可是，實力強橫不等於適合所有跑友，例如它適合前掌先着地的跑手，亦主張售給sub 3跑手，所以配速不夠快的跑手，未能全面發揮性能。

它最大突破是前掌加了兩個Zoom Air氣墊，把力量回饋進一步提升，前作Nike ZoomX Vaporfly NEXT%已是實力保證，大家自然相信新作功能。

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6月6日港開售 購買前要查NRC數據

日本早於3月公開發售，香港將於6月6日開售Alphafly NEXT％。Nike更表明會翻查購買者的跑步應用程式「NRC」數據，於2018年2月27日至2020年2月27日，男跑手必須具備全馬快於2小時50分的紀錄，女跑手則為3小時40分以內方可購買，可見跑鞋對象都是高階的馬拉松跑手。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：

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