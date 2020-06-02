減肥健身︱台灣混血女神車禍復健不言棄　超難動作練出完美體態

成功需苦幹，健身都不例外，但台灣「健身女神」瑞瑪席丹（Rima Zeidan，يما زيدان）付出比別人更多，一次車禍令她全身皮膚接近四成被灼傷，植皮後，關節位置比一般人難伸直。 瑞瑪席丹付出百二分努力鍛煉和伸展，換來超強體格，單是今次探討的「低磨擦力掌上壓」（slider push up），就很少女生做得到！

瑞瑪席丹擁有黎巴嫩和台灣血統（父黎巴嫩、母台灣），16歲當上模特兒，但18歲那年的電單車意外，她的命運從此改變。

她於美國與男友騎電單車前往沙灘，撞到前方車輛，再被後方車輛撞上，瑞瑪被「撞飛」到數十公尺外，同車男友死亡，她接近四成皮膚被灼傷，包括手臂、背部和大腿，要做植皮手術。

灼傷不是結束，身上疤痕成為印記，見證人生歷程。（瑞瑪席丹IG）

多次手術，加上疤痕成熟後，關節位置難以伸直，醫生告誡她可能要「捱多一兩刀」。自小熱愛田徑和網球的瑞瑪席丹發揮運動員精神，忍痛努力伸展，還鍛煉出極佳體格，成為台灣最強「健身女神」。

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瑞瑪席丹在instagram展示多個男生都未必做到的體能動作，涉及多種運動，例如下圖的「低磨擦力掌上壓」（slider push up）。

左手往前推出，右手做主要支點，而且要向下壓，難度很高。（瑞瑪席丹IG）

掌上壓變化極多，例如闊手和窄手，瑞瑪席丹今次示範的「低磨擦力掌上壓」，難度極高，莫說女性，不少男性都做不到。

典型掌上壓有4個支點，就是四肢，其後演變出來的闊手、窄手、高低手都沒有走出這原則，瑞瑪席丹示範的「低磨擦力掌上壓」就改變支點，需要更好的平衡力和肌力，涉及的肌肉亦更多，下圖她展示了兩種，第一種是本文講解的改變上半身支點，另一種是把腳部的支點變得不穩定。

上圖的健身室地板光滑，瑞瑪的手壓住平滑圓板，兩個平滑表面接觸，磨擦力很低，容許手部在做掌上壓時移動。

瑞瑪席丹身體往下壓時，左手往前推，穩定的支點由4個變成3個，所以腹背核心肌群要參與更多，身體才能保持平衡，推出左手如此，拉回時都是一樣，否則會趴在地上。

瑞瑪絕對是運動女神，多種運動都難她不倒（按圖）⛷️🤸🏻‍♀️🏋🏻‍♀️⛹🏻‍♀️🧘🏻‍♀️🏄🏻‍♀️

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左手前後移動，右手就是主要支撐和發力點，要付出更大力量才能做到掌上壓，若非訓練有素，絕對做不到。

「低磨擦力掌上壓」還有很多變化，重點是容許身體做掌上壓時移動，刺激更多肌肉參與，改善平衡力。

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