【跑步】Apple Pay用到八達通　即興落街練跑更輕鬆

路跑其中一項最煩惱的事，首推處理出門行裝，就算盡量精簡，門匙、電話、身份證、少量現金、八達通...... 應該離不開吧。有時不過因為額外帶上這麼一點小物品，在口袋中左搖右晃的，渾身不自在。 直至日前Apple iOS平台的Apple Pay終於支援電子八達通的新功能，付款時只需將iPhone或Apple Watch直接放近讀卡器，一「嘟」就能付款。反正不少跑手本身就必須帶備電話或手錶計時，新增此服務後，跑手們自然可更輕鬆出門去了。

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話雖如此，使用此功能的跑手的硬件，還是要達到一定條件的。首先在iphone方面，必須是iOS 13.5版本的iPhone 8、8 plus、X、XS、XS Max、XR、11、11 Pro、11 Pro Max或SE 2型號；Apple Watch則必須是Series 3或以上的型號。

點按放大以下圖片，逐步教學將八達通加入iPhone/Apple Watch：

+ 12 + 11 + 10

需要注意的事項，就是當跑手決定將原有實體八達通轉移到「銀包」內的話，原有的實體八達通將隨即報廢，而且是不能逆轉的，實體八達通與Apple Pay電子八達通之間只可任擇其一；而當Apple Pay加入了電子八達通功能後，亦只能儲存在iphone或Apple Watch其中一個裝備中使用，但亦可按個人使用習慣和需要，在良好網絡覆蓋的環境中隨時轉換。

練跑時紀錄資料，練跑後買水、坐車，一隻Apple Watch就完成。（網上圖片）

此外，如果跑手持有的屬學生個人八達通、已購買羅湖/落馬洲/迪士尼月票的個人八達通、八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶、銀行聯營八達通等等，亦不能將這類實體八達通轉移到「銀包」。但即使購買新電子八達通，亦需要跟購買實體八達通一樣支持港幣$50元按金。

能夠使用Apple Pay電子八達通的iPhone及Apple Watch型號，按圖放大：

+ 9 + 8 + 7

總結上述要求，其實都是特別例子，大部分擁有相關硬件的用家都能順利註冊。跑步世界，輕一點就是一點，一隻手錶、一部電話就能滿足計時、交通、購買食物飲料、屋苑門卡等等功能，出入訓練更加輕鬆。

即興落街練跑更輕鬆。（網上圖片）

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+ 8 + 7 + 6

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（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）