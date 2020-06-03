齊動 LetZ Goal︱是日Global Running Day　齊齊跑1公里奪獎章

每年6月第1個周三是「Global Running Day」（全球跑步日），即是今天（6月3日）就是這個跑界盛事。今年疫情影響全球，全球組織都未能舉辦實體活動，改為舉辦虛擬跑。 「齊動 LetZ Goal」都響應活動，只要今日跑1公里或以上，並把數據同步到「齊動 LetZ Goal」手機應用程式就可以獲得虛擬章。

每年6月第1個周三就是「Global Running Day」（全球跑步日），這個日子在2009年在美國發起，漸漸變成世界性跑步盛事。能夠號稱「全球」絕非浪得虛名，皆因多個世界性組織都是支持機構，例如World Athletics、European-Athletic和New York Road Runners（NYRR）等。

與馬拉松不同，「Global Running Day」不重視配速、距離，皆在鼓勵每個人都跑步，讓大家有健康體魄和精神，樂觀應對生活。

世界各地的Global Running Day活動：

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2020年，世界變了樣，跑步比賽不能與常舉行，所以「Global Running Day」都改為虛擬跑，讓世界各地的人透過網絡參與，今年世界各地有超過160個國家，多於20,000名跑友參與活動。

「齊動 LetZ Goal」都響應這個全球活動，只要今日跑1公里或以上，並把數據同步到「齊動 LetZ Goal」手機應用程式，就可以得到「全球跑步日」虛擬章。跑得多慢或用了多少時間都沒有限制，距離亦只需1公里，皆在響應「Global Running Day」目的，鼓勵更多人齊動。

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「齊動 LetZ Goal」的活動。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：

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