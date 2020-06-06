減肥健身︱玩RingFit練腹肌腰臀不是夢　何慈茵專業解構魔鬼細節

自任天堂Switch推出遊戲《RingFit》（健身環大冒險）以來，不時看到有玩家成功減肥的個案。 健身教練何慈茵（Charlene Houghton）都認為，以遊戲方式做運動，確實令訓練更有趣。可是遊戲歸遊戲，單純靠體感裝置Ring con測量動作擦分數，很多時都有「走盞位」。如果想玩得更有效，確確實實減肥增肌，當中一些細節就不能「欺騙自己」。 Charlene 今次解說遊戲中「訓練組合選單」模式的5個動作，想「認真地玩」出最有效的腰臀肌肉訓練，有什麼要注意？

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進入《RingFit》之後，可看見「冒險」、包含《小遊戲》和《訓練組合選單》的「輕鬆」模式等等，玩家除了玩樂之外，也可嘗試針對不同肌肉的訓練動作。然而若果人人對住螢光幕就能正確運動的話，健身教練就要失業了。

一般人做這些動作時，不時忽略細節，無法充分訓練事小，受傷就樂極生悲了。

Charlene今次解說大眾遊戲時，訓練腰臀肌肉容易出現的問題，以及注意事項，大家玩的時候不妨留意。

何慈茵（Charlene Houghton）認為，以遊戲方式做運動，確實令運動訓練的過程更加有趣。

寬深蹲： ．髖關節落得比膝蓋低，可加強刺激肌肉。 ．膝蓋盡量向前，或者微微向外指，避免受傷。 ．訓練動作不是鬥快，快不一定好。 ．動作做慢一點反而更有效果。

抬抬大腿： ．盡量將大腿提高。 ．大腿跟地面盡量成水平線。

高舉雙臂深蹲： ．髖關節落得比膝蓋低，可加強刺激肌肉。 ．膝蓋盡量向前，或者微微向外指，避免受傷。 ．訓練動作不是鬥快，快不一定代表好。 ．動作做慢一點反而更有效果。

提臀： ．髖推到最高點時，同時用力收緊臀部肌肉。 ．提臀太快不代表做得好，慢慢提升。

登山式： ．用力鎖緊腹部，別讓自己彎腰。 ．寧願做慢一點，都要盡量做到最正確。

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選擇阻力帶的注意事項和它的好處：

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