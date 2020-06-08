路跑200公里實測Polar Grit X　六項功能跑手最實用︱01測試

過去十年，香港的運動手錶市場堪稱三雄鼎立，Garmin、Polar和Suunto各佔一方，互有攻守。 戰爭進入白熱化階段，就要從手錶能直接檢查心率說起。今年Polar更推出路跑及越野跑皆宜的Polar Grit X，經歷逾200公里路程，也未充分測試其多項功能，非常耐用。

01測試

測試産品：Polar Grit X 運動手錶

測試內容：超過200公里，包括不同類型路跑

Polar Grit X選用郊野想見的綠色。（區嘉俊攝）

2015年，Garmin 235登場，它是早期不用佩戴心跳帶都能測量到心率的錶款（心率手錶），使用方便，跑手們對這科技愛不釋手。當年大家一窩蜂購買Garmin 235，我是其中一個。

心率是重要的跑步數據，心率手錶登場後，講解心率與跑步關係的文章都愈來愈多，兩者相輔相成，佔了先機的Garmin自然版圖大增，按我記憶，2016至2018年，十個跑手可能有七個都戴Garmin。

另一牌子Suunto則有無可取替的強項，就是越野跑市場。Suunto外形硬朗又耐用，手錶功能為山嶺而設，所以很多越野跑手都用它，這非Garmin能搶灘之地。2018年，Suunto 9 Baro登場，不少越野跑手搶購。

至於Polar，可說是經歷低潮，明明是心率精確度最高的品牌，但遲遲未推出心率手錶而持續流失用家，品牌亦不善越野功能，難在這界別佔一席位。沉寂多時，品牌終在2018年推出功能優異的Vantage V和Vantage M心率手錶；到了2020年，Polar推出Grit X，改良前作之餘也適合越野跑，極端溫度、掉落及濕度，均通過美國國防部針對軍用產品所訂的環境測試標準（MIL-STD-810G），確保在不良環境下仍能運作暢順。

簡介6項主要功能

1）消脂率都一看即懂

Grit X會按跑手身高、體重、年齡、性別、靜止心率和訓練強度等，計算跑步消耗的卡路里外，每次運動後，它還會顯示消耗掉的卡路里中，有多少%是脂肪、蛋白質和碳水化合物，想減肥或消脂增肌的朋友該很喜歡這項功能。

2）測量VO2MAX（最大攝氧量）

跑手都想知道自己的VO2 MAX，Grit X就有這個功能，睡醒後按「體能測試」，靜止不動5分鐘就完成測試，並會評估水平。每次測量後，手錶會「詢問」跑手是否同意它按心率調節你的訓量區間。由於疲勞程度、休息和訓練量都會持續改變，定期花5分鐘測量VO2 MAX，就練得更精確。

這就是測量VO2MAX的結果頁。（區嘉俊攝）

3）睇盡手機訊息

簡單又重要的功能，就是接收到whatsapp、電郵和電話來電訊息、行事曆活動等，特別提出這一點，因為很多朋友說看不到訊息就不會買。

4）兼顧游泳等多種運動

不止跑步，Polar Grit X可測量130種運動數據，例如不同泳式，游泳時心率、距離、配速和划水數等，就算在大海游泳，仍能追蹤位置。

5）監測休息水平

休息是提升運動表現重要一環，Grit X可測量晚間恢復程度和睡眠質素，了解身體有否足夠休息，以應付接下來的訓練。

6）可跟隨的體能訓練

它的FitSpark™功能，讓跑手不用思考要做什麼體能，選擇鍛煉時間，跟隨手錶顯示訓練就可以，例如指定時間的跳箱和引體上升等。

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GRIT X的功能全面，以上幾項只是較多人關注的，還有上下坡統計數據、呼吸練習、天氣資訊、跑步數據、訓練建議和評估等，難以詳述。

試後感

百尺竿頭更進一步就是我的試後感。

一直佩戴Vantage V，十分滿意，估不到帶上Grit X會更喜歡。它的錶玉比前作粗獷，但仍然輕盈，只重64克。功能就更加全面，特別喜歡評估VO2MAX和消脂率，兩個功能對訓練和心理都有正面影響，這方面前文已述，在此不贅。

Polar手錶連繫電腦應用程式的功能仍舊強勁，新增測量身體狀況的各項功能，亦能在電腦應用程式追蹤得到，十分方便。

當然，Grit X也非完美，例如無法顯示步距，但步距能簡單直接衡量運動表現，沒有這資料實在可惜。另一缺點於間歇跑時尤其明顯，當跑完一圈，按下該圈的時間後，過數秒才可以按其它制，所以不能立刻暫停手錶，影響間歇跑和節奏跑時的時間準確度。

Grit X功能實在很多，無法盡錄，如大家準備入手，必須「溫書」了解其功能，方能物盡其用，否則就浪費了。

買了手錶，就要練跑，村上春樹就有以下語錄鼓勵大家：

+ 9 + 8 + 7

沒有比賽又如何？ 練跑吧！我們還有無限個跑步的理由

+ 9 + 8 + 7

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：

+ 8 + 7 + 6

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