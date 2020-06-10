SnowPeak︱露營界LV非浪得虛名　5件小物享受山野慢活︱體物寫志

隨着近年Urban Outdoor的潮流興起，講究細節的glamping（豪華露營）亦成為時尚玩意，一些往日純粹專注野外層面的品牌亦變得更廣為人知，當中包括了被喻為「露營界LV」的日本品牌SnowPeak。 初接觸這個品牌的大眾，多數是因為品牌的Urban Outdoor服裝受當今時尚界追捧；但其實追本溯源，時裝設計只是品牌後期的發展。當初令SnowPeak聞名的商品，反而是一系列講究細節而且性能極佳的實用野營裝備。俗語說「細節決定成敗」，今次介紹5件editor choice入門小物中，很容易就能發現其品牌性格，如何成為豪華露營代名詞的原因。

5件「editor choice」SnowPeak入門小物特色，按圖放大：

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露營用品的品牌有很多，何以令SnowPeak這個品牌與別不同，卻與當中那種「日本匠人」對細節的執着有關。創辦人山井幸雄（Yukio Yamai）在1958年成立品牌之前，是一名金屬批發商，這個職業很大程度上是跟他居於新瀉縣中部的三條市有關，當地自古以來就是一個金屬業發達的城鎮，擁有獨到的治金技術，亦埋下了今日品牌金屬製品尤為出色的伏筆。

SnowPeak創辦人山井幸雄是一名登山愛好者。（品牌圖片）

山井幸雄除了是一名商人，也是一名登山愛好者，每有空閒時間，他就會結伴攀登新瀉西南部的妙高山，享受大自然的景象。然而當時的日本野外活動風氣未盛，他需要的攀岩裝備大多要入手外國品牌，價錢貴又不合用，於是山井幸雄便想到嘗試以自己對金屬的認識，找訪鐵匠為他打造自家設計的裝備，並透過平日實際使用的經驗不斷改良，甚至將這些個人裝備量產成為商品，這種「製作自己都喜歡」的裝備態度，甚得市場歡迎，亦成為日後SnowPeak「假設-驗證」的裝備開發模式，從用家的角度考量細節貫徹到今日。

妙高山。（網上圖片）

近代例子有SnowPeak的Giga Power高性能Gas燈「天」和Gas爐「地」，燃料採用35%丙烷和65%異丁烷混合比例，結合爐具的金屬冶煉的技術，令裝備即使在攝氏-10度的環境中依然可以點燃，而且既細又輕巧，非常合乎野外露營便携、方便收納的需求，令產品一度獲的權威戶外雜誌《Backpacker》獎項認可。

Giga Power高性能Gas爐「地」。（品牌圖片）

近十多年隨着日本露營文化的變更，這種野外活動漸漸從預算有限群體的選項，改變成彰顯個人品味的慢活態度；這種風氣傳播到亞洲各國，令露營成為豪華的戶外活動。露營人士對細節的要求愈來愈高，如何舒適、得體、卻又實用地打點營地，細節決定成敗，SnowPeak的匠人精神進一步得到認同。如果未接觸過這個「露營界LV」裝備的露營人士，不妨從此5件editor choice入門小物入手，體驗細節的不同。

充電式燈籠花

露營燈具多的是，但鮮有見過如此懂得那些享受慢活露營人士的心思設計。試想像身處野外間，在享受着微風中的沙沙樹葉聲，享受自然環境與星空之時，SnowPeak的招牌商品「燈籠花」卻可輔以不同的模式，像燭光般隨風搖曳。當環境安靜下來，自動調暗燈光，與自然環境互相呼應，又可營造出悠閒的恬靜氣氛。此外它的掛繩長度亦可調節，按需要，掛起來作為營地的飾燈，也可以調控成為光源集中的照明工具，照亮帳篷、餐桌等空間。

折疊式三文治烤盤

+ 6 + 5 + 4

野外烹飪，絕對是享受野外露營樂趣的主要活動，但要在有限的資源、空間等等之中煮食而保持得體，不會手忙腳亂，烹調器具的設計與實用程度是關鍵。SnowPeak的折疊式三文治烤盤主體由兩片壓鑄成形的鋁板製作，主要是看中鋁的導熱性良好，可均勻地加熱食材，鋁材亦以矽膠塗層加工，減低燒焦食物的機會，令野外煮食的過程不用左顧右盼，更加輕鬆，同時亦見證了品牌傳統對金屬的了解。

除了製作「飛碟三文治」這類早餐、茶點外，烤盤上下拆解後，亦可當作平底鍋作正餐烹調，加上它的手把成折疊式設計，減少收納空間，一件工具已可作兩種主要型式的烹飪用途。

防風爐

野外使用爐具，很多時都會因為風勢和地表等等因素，改變難以完全掌控，增加使用的危險，而SnowPeak卻將擋風板與爐具的設計二合為一，提高穩定與燃燒效率。令千篇一律的煮食工具，更貼身地解決用家在野外常見的難題。

例如防風爐的大面積擋風板，不但阻擋了四方八面的野風，減低燃燒效率。它同時兼具腳架功能，即使放室崎嶇地面煮食也不易打翻。爐架高度有兩種高低調教，可按照實際環境，平衡擋風與熱度之間的選擇。加上整個爐具都可拆解折疊，同樣容易收納出行，不佔有限的置物空間。

隨行保溫瓶

+ 5 + 4 + 3

夏日登山，沒有什麼比辛苦過後，來一杯冰凍飲料更多暢快；到了寒冬，則以能夠在冷風中喝到一杯溫暖的咖啡最幸福。然而人在山野，不論冷熱飲料，一切都必須早早準備，裝到保冷、保溫皆可的隨行保溫瓶備用。保冷同時保溫？大多數保溫瓶品牌都有類似的產品吧，有什麼特別？

SnowPeak在這產品的細心，卻體現在尺寸之上。保溫瓶的闊度，是可以不大不小地容納正常面積的罐裝飲品，不用另帶冰袋，亦不怕汽水在背囊中左搖右擺，非常實用，亦滿足了大部份山友身處山野時，尤其想念一罐冰凍可樂的卑微願望。

鈦金屬杯

+ 4 + 3 + 2

野外露營的慢活中，無論是跟好友家人聊天，還是享受私人獨處時光，總少不了休閒地喝一杯的環節。鈦金屬杯子向來都是SnowPeak Fans最基本要有的招牌商品，這種金屬不但輕巧，例如300毫升版本只重92克，而且非常容易清潔，可說是露營者的必需裝備。

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