減肥健身︱楊文蔚完美體態秘密武器竟是一個波　跳高女神都這樣練

「紅人健身」的女生外貌與體態並重，今篇主角楊文蔚（Ceci）是體態極佳的表表者，她不單是香港跳高紀錄保持者，更參與七項全能，體能練得全面才可有這完美效果。 今次介紹她常用的鍛煉器材──藥球。簡單一個球，應用的範圍很多，亦有分彈力和軟球，必須按訓練目的，選擇所需，以下讓我們探討一下它得特質和應用方法。

楊文蔚（Ceci）不單是港人熟悉的跳高運動員，還擅長多項田徑運動。2019年初，她就在「香港田徑系列賽第一站」參加七項全能，壓倒一眾對手封后。

香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚體態近乎完美。（鄭子峰攝）

成功非僥倖，精通多項運動更甚。若細看楊文蔚IG，就會發現她分享很多不同種類的鍛煉影片，動作乾脆利落，絕非一時三刻練得到。

她在IG說過：「教練叫我一個動作做10次，我做得不好就不計數再做，今次教練就望住我，唔俾我做多」，可見她對自己的要求很高。

楊文蔚的運動圖片：

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疫情影響，運動員訓練量都調節了，楊文蔚沒有感到鬆一口氣，4月時更懷念與隊友一起訓練的日子，「好掛住嘅係田徑場上一班戰友兼training partners，好耐無喺體院一班人訓練喇！只有我在想念嗎？ 」性格決定命運，或許這就是她成功之處。今篇文章，就探討她常用的訓練器材──藥球。

很多關於負重訓練的文章都用啞鈴做例，探討不同重量、組數如何提升鍛煉效果。可是，負重訓練不一定要一提一放，做夠指定次數才放低，所以啞鈴外還有其它選擇，例如圖中的楊文蔚就用藥球，每次拋出再接回，達到訓練目的。

以上楊文蔚動作用藥球比啞鈴好，皆因過程中涉及拋，沒可能拋啞鈴。此外，運動員為改進運動表現做體能，不是為了美觀，所以她身體往上移時順勢拋出球，就較似運動時的發力動作。

值得留意的是，負重後動作流暢度不該減低，所以重量不能太高，楊文蔚就展示了這一點。

藥球與啞鈴大不同，以下探討一下藥球種類、用法和使用時的注意事項：

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