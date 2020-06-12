RingFit減肥健身攻略︱天文台料颱風到　何慈茵教你留家練腿腹肌

健身教練何慈茵（Charlene Houghton）上回跟大家分享以任天堂（Nintendo）Switch遊戲RingFit（健身環大冒險）訓練腹腰臀肌肉的心得，玩遊戲擦分數兼增肌減肥。
今回Charlene解說遊戲「訓練組合選單」模式中，5個運用大腿肌肉的動作。反正天文台已預測今個周末有機會打風，可能無法外出跑步，不想浪費時間，不如留家「認真玩好」大腿肌肉，一起愉快訓練！
近月不時看到RingFit玩家成功減肥的個案。其實遊戲歸遊戲，單純靠體感裝置Ring con測量動作擦分數，很多時都有「走盞位」。人人對住螢光幕就能正確運動的話，健身教練就要失業了。所以若想玩遊戲兼增肌減肥，腳踏實地做好每個動作才是關鍵。
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遊戲的強度其實不夠，建議同一套動作做3組至5組，一星期最少做3次才會見效。
Charlene今次解說用RingFit訓練大腿肌肉的常見問題，以及如何更有效刺激肌肉、減少受傷機會等。她亦強調，如果想見訓練效果，遊戲的強度其實不夠，建議同一套動作做3至5組，一星期最少做3次。大家玩的時候不妨留意一下，分配好訓練日程了。
深蹲
．深蹲目的是針對刺激大腿四頭肌的話，兩腿間距離收窄一點。
．兩腿間距離收窄至臂膀闊度，更感覺到大腿肌肉。
．膝蓋盡量向前，或者微微向外指，避免受傷。
．訓練動作不是鬥快，快不一定代表好。
．動作做慢一點反而更有效果。
抬抬大腿
．訓練時，不要取得分數就算，盡力將膝蓋抬高。
．大腿跟地面盡量成水平線。
大腿推壓
．動作針對一般訓練較少用到的大腿內側肌肉，可能會比想像中累。
．訓練時記得挺直腰。
登山式
．訓練時注意腰部別左右擺動得太大。
．鎖緊腰腹，別讓自己彎腰。
．別心急，寧願做慢一點，都要盡量將動作做到最正確。
踢腿
．做得太累，同樣容易出現彎腰的問題。
．用力將腹部向下推，下背盡量貼着地面。
．別心急，跟回節奏慢慢做。
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