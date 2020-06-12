【馬拉松2020】大阪馬拉松宣布取消　十週年賽事延期

大阪馬拉松賽會今日（12日）宣布，原定11月29日舉行的賽事，因為新冠肺炎疫情而取消，意味着大阪馬十周年將會延期。至於退款等事宜，賽會今日則未交代。

全球大部分馬拉松都因肺炎疫情取消，大阪馬拉松也「難逃一劫」，賽會今日於官方網站宣布，研究過最新冠狀病毒傳染病情況後，認為大量跑手、觀眾和義工聚集，難以避免擁擠和緊密接觸，因此決定取消原定11月29日舉行的賽事。大阪馬自2011年10月30日創辦以來，在十周年一屆首次無法如期舉行。

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大阪馬拉松賽會今日（12日）於官方網站宣布賽事因為新冠肺炎疫情取消。（網上截圖）

第10屆大阪馬拉松早於今年二月已傳出取消，賽會隨後一度嘗試將參賽名額增至35,000名，期望如常舉行。月前亦有消息指，日本政府認為國內疫情有放緩跡象，將計劃分3階段開放入境，逐步恢復旅遊等國際往來。但大阪馬拉松賽會最終依然認為疫情未完全受控，今日於官方網頁張貼聲明，但未有提及何時、如何處理退款等後續事宜。

大阪馬拉松賽道上不難看到香港跑手身影。（網上圖片）

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大阪馬拉松向來以出色的EXPO安排和比賽氣氛等聞名，加上「京阪神」長短線的旅行配套，每年都吸引大量海外跑手參與，中籤比率大約為4.1：1，也深受香港跑手歡迎。但隨着這個象徵性的比賽取消，香港跑手今年內旅日復賽的希望，相信更渺茫了。

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（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）