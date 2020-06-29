【齊動 LetZ Goal】星期一挑戰　跑夠5K抽Oreadex按摩槍

每逢周一，「齊動 LetZ Goal」都會推出Monday Challenge，搜羅各式各樣的運動相關獎品，讓各位跑手繼續「將汗水換成獎賞」。
只要你綁定手機，於本周跑夠5K同步數據，填表答問題就有機會贏得由STUDIO A送出的Oreadex按摩槍，名額1個。
本次虛擬跑活動已經開始，直至7月5日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「每周挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。
【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每周挑戰」或其他虛擬跑挑戰。
第十七回每周挑戰，送出Oreadex按摩槍，共有9檔變速調節和4款可替換按摩頭。Oreadex按摩槍有效加速肌肉恢復、減少慢性疼痛及促進血液流通；消除肌肉結塊、 減少炎症和乳酸堆積。同時，重量輕巧，方便用家攜帶。
立即按此下載「齊動 LetZ Goal」，尋找「每周送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參賽」接受挑戰。只要你完成5K同步數據，填表回答「想用按摩槍放鬆哪部分的肌肉？」。齊動團隊會選出最有趣的答案，送出Oreadex按摩槍，名額1個。
想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」
關於「齊動 LetZ Goal」
運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！
關於綁device
特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法
若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：
關於其他疑問
若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：
為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法
為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案
我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置
「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「成就」和「挑戰」
我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物
我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多
網上自學體能十大貼士：