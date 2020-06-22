【齊動 LetZ Goal】黃金海岸馬拉松虛擬跑　線上跑贏豐富獎賞

一年一度澳洲黃金海岸馬拉松因疫情而取消，並移師至線上虛擬跑。「齊動 LetZ Goal」作為線上虛擬跑平台，是次與昆士蘭州旅遊及活動推廣局合作，舉辦以黃金海岸馬拉松為主題的虛擬跑，一同以跑步里數換獎賞！

澳洲黃金海岸馬拉松賽會日前宣布，將於2020年7月1日至7月31日舉行黃金海岸虛擬馬拉松。是次虛擬馬拉松設有全馬、半馬、10公里、5公里等項目，跑手只需於賽會網站登記，選擇組別，於指定日子內上傳指定里數。完成後可下載完賽證書，與朋友分享喜悅。不受地區限制，於世界各地一同完成此黃金海岸馬拉松！

立即按此前往黃金海岸虛擬馬拉松官方網站，報名虛擬馬拉松。

澳洲黃金海岸虛擬馬拉松於7月1日至7月31日舉行。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

為配合黃金海岸虛擬馬拉松，「齊動」更與昆士蘭州旅遊及活動推廣局攜手，於7月3日至7月26日舉行黃金海岸馬拉松虛擬跑！是次虛擬跑稍有不同，參加者須事先參加「黃金海岸虛擬馬拉松」，於齊動完成虛擬跑後，填表回答問題時上傳「黃金海岸虛擬馬拉松」的參加證明，即有機會贏得豐富獎品！得獎者更有機會贏得ASICS跑鞋以及澳洲黃金海岸華納兄弟電影世界一日門票，可於2021年使用，讓大家感受熱情洋溢的黃金海岸！

齊動 LetZ Goal 黃金海岸馬拉松虛擬跑

立即下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，密切留意活動日期。你亦可事先報名參加「黃金海岸虛擬馬拉松」，便可於7月3日第一時間參加「齊動」的黃金海岸馬拉松虛擬跑！於此非常時期，一同跑向澳洲，跑向全世界！

關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

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