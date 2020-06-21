芭蕾跑手・傷別舞蹈　跑道上再啟航　激減28磅︱跑手接龍・117

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「足球跑手」陳嘉俊留給「芭蕾跑手」區洛儀的話是：「知道從前的你是一名芭蕾舞蹈員，全情投入訓練和表演，傷患卻令一切都變得不一樣。直到你接觸跑步，最初你什麼都不懂，如今已是香港有排名的長跑好手。里數不會出賣你，你的努力有目共睹。十分替你高興，不但重拾對運動的熱愛，跑步更成了你的信仰，繼續加油向標竿進發，很多人支持你！」

「台上一分鐘，台下十年功」，老生常談，又顛撲不破。我3歲開始練習芭蕾舞，花了十年時間證實這個道理。但第二個十年後，我的人生再沒有芭蕾。

接觸芭蕾舞的原因沒有特別，就是被芭蕾舞裙迷倒，嚷着要媽媽帶我學跳舞，結果就在住所附近的大興體育館上課。日復一日，重複拉筋、控腿和學用腳指尖站立等基本動作，每周3次練習後都筋竭力疲，每年暑假、每次考試前，更會練得密一點，沒有什麼絕招或華麗動作，只是穿上足尖鞋，日復日、年復年。

台上一分鐘台下十年功，很多動作要練10多年才做到。（受訪者提供）

芭蕾舞和鋼琴的考試制度相似，都是根據英國皇家機構認可的制度分成8級，再加演奏級或職業試。多得老師教導、讓我跳級考試，我十多歲就考畢8級，開始考取不同的職業試資格，所以身邊同學年紀總比我大。

日本馬拉松王者大迫傑說過，「效果通常是在你已經忘記時，才會在不經意的狀況下展現出來」。我有同感，只因我在一張陳年DVD中看到自己不同的一面。我從小就看《天鵝湖》、《胡桃夾子》和《睡美人》等芭蕾舞劇，看着舞者翩翩起舞，難度高得可望而不可及，直至15歲再翻看，才發現自己已能把當中動作一一完成。

「台上一分鐘，台下十年功」——原來表演一分鐘，真的要花十年時間練習，我感到自己準備好踏上另一層次。

減肥前減肥後，每次想放棄就回望一下。（受訪者提供）

可惜，再沒有然後。中五那年，我坐久一點都會痛，醫生診斷腰背累積傷患，看過物理治療、骨醫、脊醫都沒法改善，一次覆診時，物理治療師更說：「都唔知你幾時先睇完，芭蕾舞違反人體設計，你仍想可以輕鬆跳，就唔好再練。」與舞蹈老師商量後，建議我放棄眼前的職業試，加上會考後我到英國升學，芭蕾人生就此畫上句號。

遠赴英國、告別芭蕾，我失去自信，性格劇變，運動員精神離我而去，我不再無懼刻苦，飲食變得沒節制，不再精益求精，體重節節上升。試過買4桶家庭裝雪糕回宿舍，不消一周就吃光，體重升至60公斤，曾試過減肥，但心態決定境界，我的境界停留在每月跑3次步。

因為陳嘉俊（左）鼓勵她，第一次嘗試有系統訓練半個月完成初半馬。（受訪者提供）

回想中學時沒有跑步訓練，單憑運動底子，就在陸運會的800米奪冠，打破學校紀錄，再在校際比賽殺入決賽。反觀在英國讀書的5年，完全喪失體能和意志。

人在異鄉，同學不知我的過去，再沒有人將我和運動畫上等號，我主修物理治療、副修體育，結果被人取笑，認為胖胖的我不適合讀體育，直到畢業為止，冷嘲熱諷一直不絕於耳。

回到香港後，為了重建生活，加上腿粗得連媽媽都看不過眼，一句「阿女你唔好著短褲」，我就增加跑步次數、飲食略變健康，體重漸漸下降，但真正的轉捩點來自我的未婚夫——足球跑手陳嘉俊。

跑手都鍾意「呃呃氹氹」，陳嘉俊說「我覺得你有天份」，他訓練量高，時間都放在跑步之上，當然也想我跑得密一點，一起在運動場訓練。他為我安排課表，例如他跑節奏跑、我就間歇跑，倆口子在運動場朝夕相對。

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大概女人都天真，雖察覺事有蹺蹊，仍選擇相信，將拍拖與跑步結合，結果我的初半馬拉松以1小時44分鐘完走，他就再施奸計，先說：「我都話你得㗎啦！」就使我泥足深陷，他再建議我跟樂家跑會一起練習，更讓我踏上不歸路，最近一次半馬成績是1小時27分鐘，在香港略佔一席。

由芭蕾舞蹈員，變成完全失去運動精神的肥妹，到重拾運動，明顯地，我在追尋昔日的自己，那個堅毅不屈、打甩門牙連血吞的區洛儀。現在我感到「我們」距離愈來愈近，等我呀，昔日的區洛儀，我一定會趕上你！

練跑需要啟發，大迫傑就分享他的看法：

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