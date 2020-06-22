【越野跑】越南山賽暴雨中舉行　40歲跑手遭洪水沖走身亡

上周六在越南大叻舉行的越野跑賽（Dalat Ultra Trail），在滂沱大雨下舉行，有跑手冒險橫越一條洪水上漲的溪流，被水流沖走。當地政府馬上腰斬賽事，派出搜救隊，在事發地點外1公里找到跑手的遺體。

今年越南大叻越野跑賽在上周五到周日一連三日舉行，但比賽期間天氣不穩定，由上周五晚下雨，但賽事如常舉行。在上周六下午1時，大叻市一帶下傾盆大雨，一條接近樂陽縣的溪流出現洪水，水流又急又深，不少參加70公里及100公里組別的跑手不得不止步。

在下午，有一名參加70公里組別的40歲跑手冒險，強行橫過溪流，不幸地被洪水沖走。另外有跑手在上周六上午拍低一段涉水過河的片段，疑似是下午出意外的位置，只見早上的水位已及小腿一半，跑手扶住繩索，慢慢過河，步步為營。

賽道河水泛濫情況：

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當地政府及主辦單位馬上腰斬比賽，派車接載所有跑手返回起點；同時，他們組織搜救隊，拯救被流水沖走的跑手。在當地人及救援隊的努力下，他們在3小時後，於事發地點外1公里的一處湖泊，發現該名跑手的遺體。

賽會上周六晚在社交網站發出賽事腰斬的聲明：「由於極端天氣及意外事件，影響了賽事的安全，如果跑手繼續比賽的話會有危險。根據林同省政府的規定，為確保所有運動員的安全，取消大叻越野賽2020及大叻勝利挑戰2020。」賽會表示，會向所有跑手頒發完賽獎牌。

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這項越野跑賽由林同省文化、體育及旅遊局主辦，吸引了5000名參加者，穿梭大叻一帶的山林及馬路。賽事分為多個距離組別，70公里組在上周六凌晨4時於愛情谷（Love Valley）出發，登浪平山（Lang Biang Peak）後回到起點；100公里組別則由上周五晚上10時起步，同樣要上浪平山，但途中要經過兩個森林。

當地傳媒報道，在100公里組別出發時，天已下雨。大雨令到賽道一帶的溪流水位上升，淹沒部分賽道，令到跑手無法比賽。很多跑手選擇退賽，但亦有部分人強行完賽，例如有越南跑手以14小時22分35秒最快完成100公里，而70公里的最快時間則是8小時26分36秒。