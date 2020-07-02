【齊動 LetZ Goal】送你按摩槍　深層放鬆全身肌肉︱七月活動

跑步里數換獎賞，下載手機App「齊動 LetZ Goal」，綁定運動裝置，參加「齊動」的挑戰活動。每次運動後sync數據，即有機會以跑步里數贏取禮品！ 不少跑手訓練後，都會隨身帶備按摩槍放鬆肌肉。「齊動」團隊在「七月激賞」為照顧跑者雙腿，送出Theragun 第 4 代深層肌肉按摩槍。此外， 「每周挑戰」送出氣炸鍋、迷你咖啡機等，關心生活每個細節。期間更有「突擊挑戰」送出神秘禮物，豐富獎賞源源不絕。跑友勿失良機，記得定時登入「齊動」！

【重要提示】「齊動」用家同時間只可參加一項虛擬跑挑戰，必須暫停參與原先挑戰，方可參與「七月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

「齊動 LetZ Goal」七月重點活動—「七月激賞」，將會送Theragun Pro專業型深層肌肉按摩槍，最新版本支援Smart Percussive Theraphy™藍牙系統，用家能透過 Therabody App 連接智能手機，並根據需要和喜好設定個人化按摩模式，享受度身訂做的深層肌肉按摩體驗。

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按此參與「齊動 LetZ Goal」，從此，運動變得不一樣。

立即登入「齊動 LetZ Goal」的「每月挑戰」頁面，於「七月激賞」按「立即參與」，之後跑10公里並同步數據（sync數據），再填表回答問題，就有機會贏得Theragun Pro專業型深層肌肉治療按摩槍（價值$4,899）名額1個。「七月激賞」由7月3日凌晨0時起，至7月19日晚上23：59截止。

除了「七月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品亦同樣吸引！

七月「每周挑戰」為熱愛運動的你，準備各款家電、耳機等等，滿足跑手所需。跑手們每周只要跑夠5公里同步運動里數，即有機會贏走本月獎品！

七月精彩活動獎賞一覽﹕

想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「成就」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多

網上自學體能十大貼士：