端午節要游龍舟水 　3條路線跑到沙灘衰氣除︱齊動 LetZ Goal

端午節除了食糭和扒龍舟，少不了在酷熱天候之中游一轉龍舟水。 跑手不常游泳，何不來個應節跑，跑到沙灘再游龍舟水，順道取得運動App「齊動 LetZ Goal」的端午跑龍舟虛擬章。今篇文章的3條路線有東區、南區和荃灣區，總有一條切合你需要。

古語有云「游過龍舟水、百病衰氣除」，要游龍舟水一定去沙灘，泳池就太沒意思，所以今次推介3條路線都能跑到沙灘。跑步之餘又可應節游龍舟水，一舉兩得。3條路線各有特色，隨意選喜歡的路線，在端午節或周末來個應節長課吧！

路線1：南區深入淺水灣 順道跑到去南灣

難度：2（5*難度最高） 距離：7.5公里（淺水灣回程）／12公里（南灣回程） 路線 : 黃竹坑體育館(可寄存行李）> 深水灣 >淺水灣 > 南灣，原路回程 到起點方法：乘港鐵到海洋公園站

這是「星級路線」，記者不止一次在這裏碰到明星，例如林海峰和徐濠縈。這條路線寄存行李和駕車都方便，路段略有上落斜。由海洋公園港鐵站出發，可於黃竹坑體育館寄存行李和沖涼，跑到淺水灣回程，總長約7.5公里。嫌未夠喉？跑長一點到南灣，全程12公里。

有圖有真相，跑淺水灣容易碰見名人。（區嘉俊提供）

路線2 ：青公里數任君選擇 多個泳灘隨時下水

難度：4（5*難度最高） 距離：長程約32公里，途中有多個沙灘，可隨時下水或回程。 路線 : 荃灣海濱公園 >青山公路汀九段（青公）>深井>黃金海岸，原路回程 到起點方法：鄰近荃灣西港鐵站

全程距離十分長，所以難度有4顆星，沿途經過多個沙灘，例如近水灣、麗都灣、更生灣、釣魚灣和黃金泳灘等，隨時可以下水。然後，回程到荃灣，長途短程，任君選擇。

跑手接龍都舉辦過活動，與跑友一起跑青公。（區嘉俊提供）

跑手都很熟悉「青公」了，仍要提醒大家道路很窄。不帶口罩的跑手，更加要與附近跑手保持距離，減低傳播細菌。遇到迎面跑手，就要非常小心。

路線3 ：輕鬆跑入大浪灣 游後享受靚早餐

難度：4（5*難度最高） 距離：約4公里 路線 : 小西灣龍躍徑 > 歌連臣角道 > 砵甸乍山郊遊徑 >大浪灣 到起點方法：港鐵站杏花邨後轉小巴，或乘巴士到小西灣

這段路線的難度很難定奪。如果視為行山，路線短且毫不崎嶇，難度很低。如果視為為跑步路線，小西灣龍躍徑到歌連臣角都是上斜，之後，甸乍山郊遊徑就有500級樓梯等待你，上到頂已是半程，後半才是平路和下山，對大腿要求很高。今次我就設定為跑步路線來評分。

以前跑手徐志堅經常跑這條歌連臣角道和砵甸乍山郊遊徑 。（資料圖片／林若勤攝）

終點是滑浪聖地大浪灣，跑手能與滑浪好手「共享」龍舟水。注意大浪灣名副其實，風高浪急，下水要多加小心。大浪灣有不同類型食店，例如西餐、粉麵和士多，建議大家晨跑後吃個豐富早餐，再坐紅色小巴或9號巴士返回市區。

最後，提醒跑手「齊動LetZGoal」推出端午節虛擬章，今日（6月25日）至6月28日(周日）一連四日，層層遞進累積跑夠3公里、6公里和10公里，按序獲得「神龍擺尾」章、「雙龍出海」章、「飛龍在天」章，仲有額外1000「01積分」。

同場加映：倒立好處多但難度高，嘗試前不妨先按下圖，了解11個事項

+ 7 + 6 + 5

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