心漏跑手・心會被人抓住般痛　但可以跑就滿意︱跑手接龍・118

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「芭蕾跑手」區洛儀留給「心漏跑手」羅鎬坤的話是：「繼續保持這份傻勁活出自己的人生，有時就是夠傻夠瘋癲夠純粹才叫追夢」。

我遺傳了父親的心漏症，即是心臟結構有問題，心房及心室之間的腔膜有孔洞，血液不正常地經孔洞由左心房或左心室，流向右心房或右心室，增加心臟負荷，最嚴重會心臟衰竭。

我間中就感到心臟像被人抓住，痛到要停下所有工作，深呼吸幾分鐘，讓身體恢復，旁人聽到會覺得很嚴重，醫生都建議過我做手術，但手術涉及風險，手術後又未必可以繼續跑步，所以我已4年沒覆診，能如常人生活，又可以跑步就滿足了。

中二那年，羅鎬坤（右）人生首次有成就感。（受訪者提供）

天生有心漏症是不運動的好藉口，所以我自小愛打遊戲機，學業成績一般，沒什麼成就感，直至中二那年遇到陳家豪教練，生活開始改變。

開始跑步沒什麼特別，就是家豪來到學校擔任越野跑隊教練，我抱住不執著於輸贏、盡力就好的心態練習，周末都有跟隨樂家跑會的精英班練跑。他們跑得很快，但我總算能尾隨大隊。家豪教練看到我能跟上，就像發現新大陸，說我有潛質，可以跑到好成績，我心想，「又唔係同你好熟」，何必對我這麼着緊，不過也覺一試無妨，於是按他的指示練習。

大北區學界1500米賽事。（受訪者提供）

兩個月後，我第一次參加大北區中學校際越野賽，竟然得到亞軍，我很開心，家豪教練比我更開心，那一刻，我就知道他真的很關心我。

理應繼續隨家豪練跑，不過中三那年，我遇到感情問題，又參與三項鐵人、足球和閃避球等活動，所以疏於練習。中四時，我再隨樂家跑會的精英班練跑，當然無法跟上，只好重頭開始。

有人待你好不是理所當然，家豪教練在青衣、深水埗、大埔丶跑馬地和彩虹教跑班，每周最少見100名學生，記得各人的特性和優劣，已很厲害，特別關心平平無奇的我，更是難能可貴，所以我想跑到好成績，入選香港青年越野代表隊，一方面為了得到肯定，另一方面為了回應他的期望。

跑斜是羅鎬坤的弱項。（受訪者提供）

今年，我真的跑到成績了，1萬米青年組排名第二名。可惜，疫情影響，賽事都取消了。

世界很現實，我有心漏症，醫生建議我不要做劇烈運動、不能過勞和要有充足休息，連踢足球都不贊成，換了另一名教練該會叫我輕鬆慢跑就算，避免出意外要負責任。家豪教練願意當我常人看待，從細節著手全面照顧我的安全，長期要我佩戴運動錶監測心率，心率過高或不尋常，都必須立即停跑，減低風險，一切以我的身體着想。

我最弱的一項訓練是跑山，一想偷懶，他就喝罵「你次次跑到中間都想放棄，想想自己為什麼努力到現在，想想自己目標是什麼，承諾了自己什麼」，責備中帶住點點期望……當然，他會從旁細心觀察，看到我略有異樣就立即叫停，不能異議。

除此之外，教練會考慮訓練是否適合我，例如曾想與隊友一起到雲南高原集訓，他想到我的身體情況就不批准，只能留在香港。

運動場上，家豪是我的良師，生活上，我還視他為父親。

記得中五時，我得知自己要留級，女友又要分手，天空都變成灰色，住在附近的家豪經常約我跑步，邊跑邊開解我，讓我的天空漸漸回復色彩。除了情緒輔導，他還會送跑衫、跑褲和跑鞋給我，待我如此，又怎能不視他為父？

心漏症確實為我帶來痛楚和煩惱，但如家豪說「鍾意就去做，不要限制自己，就算狀態不好，遲些狀態就會回升，不要讓自己後悔」，他以身作則，跑到三十多歲仍有突破，我也不會讓疾病限制自己，盼能突破界限。

相關文章：

黑仔跑手・四戰亞錦賽皆敗北 渣馬4屆冠軍的失落︱跑手接龍・114

樓梯跑手・跑樓梯跑到巴黎 握住扶衝上悉尼塔︱跑手接龍二・115

芭蕾跑手・傷別舞蹈 跑道上再啟航 激減28磅︱跑手接龍・117

跑山是羅鎬坤（右）最常受教練陳家豪（左）責備的練習。（受訪者提供）

💦誰說夏天不能行山？帶齊消暑法寶一定涼浸浸💦

+ 8 + 7 + 6

💪🏻同場加映，想了解壺鈴的特點和用法，可按下圖💪🏻

+ 7 + 6 + 5

💪🏻同場加映，10個TRX的好處與限制，先了解它的特色，達到更佳訓練效果💪🏻

+ 6 + 5 + 4

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 :賣文說跑

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！