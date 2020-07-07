【齊動 LetZ Goal · 教室】新增團隊功能　加入跑團挑戰新目標

獨樂樂不如眾樂樂，「齊動 LetZ Goal」新增「團隊功能」，第一個跑團「跑手接龍」已經正式上架，立即加入團隊，朝一致的目標進發吧！
當然，相約去跑前，要先登記成為齊動 LetZ Goal跑手，詳情按此！
一片睇清「齊動」團隊功能新玩法：
團隊功能是什麼？
齊動跑手過往只能各自參加平台上的虛擬挑戰，但隨着團隊功能面世，大家再不是孤單一人了。跑手可以根據自己興趣，在齊動首頁加入相關團隊，之前只能同一時間參加一個挑戰，加入團隊後就可額外參加團隊限定挑戰，兼跑兩線戰線，中獎機會大大提升！
現時團隊總類可分為：
1）公開團隊：所有「齊動」用戶都可申請加入，待管理員審批加入。
2）星級團隊：星級教練、星級運動員等組成的團隊，不供申請加入。
3）私人團隊：為團員提供更私密的活動，團員須獲管理員邀請才可加入。
簡單幾個步驟，加入喜愛團隊！
加入團隊後，開拓運動社交圈子，贏取專屬團隊獎品。團隊虛擬章為志同道合的運動愛好者確立目標，在同一天空下一同努力；點擊團隊排行榜，更可一覽各個團員運動成績，一較高下。
關於「齊動 LetZ Goal」
從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再一個人，來一同齊動，賦予你運動全新的意義！
關於綁device
特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法
若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：
關於其他疑問
若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：
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