【齊動 LetZ Goal · 教室】新增團隊功能　加入跑團挑戰新目標

獨樂樂不如眾樂樂，「齊動 LetZ Goal」新增「團隊功能」，第一個跑團「跑手接龍」已經正式上架，立即加入團隊，朝一致的目標進發吧！

當然，相約去跑前，要先登記成為齊動 LetZ Goal跑手，詳情按此！

我已經是「齊動」跑手，我要入跑團，立即加入！

一片睇清「齊動」團隊功能新玩法：

團隊功能是什麼？

齊動跑手過往只能各自參加平台上的虛擬挑戰，但隨着團隊功能面世，大家再不是孤單一人了。跑手可以根據自己興趣，在齊動首頁加入相關團隊，之前只能同一時間參加一個挑戰，加入團隊後就可額外參加團隊限定挑戰，兼跑兩線戰線，中獎機會大大提升！

現時團隊總類可分為： 1）公開團隊：所有「齊動」用戶都可申請加入，待管理員審批加入。 2）星級團隊：星級教練、星級運動員等組成的團隊，不供申請加入。 3）私人團隊：為團員提供更私密的活動，團員須獲管理員邀請才可加入。

簡單幾個步驟，加入喜愛團隊！

加入團隊後，開拓運動社交圈子，贏取專屬團隊獎品。團隊虛擬章為志同道合的運動愛好者確立目標，在同一天空下一同努力；點擊團隊排行榜，更可一覽各個團員運動成績，一較高下。

關於「齊動 LetZ Goal」

從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再一個人，來一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對「齊動 LetZ Goal」尚有大大小小疑問！按此了解我們更多