【齊動 LetZ Goal · 教室】番外篇：相約好友　一班人跑得更遠

「齊動 LetZ Goal」明白到「獨樂樂，不如眾樂樂」，因此推出團隊功能團結跑友。不相見，亦相連，朝一致的目標進發吧！

當然，相約去跑前，要先登記成為齊動 LetZ Goal跑手，詳情按此！

一片睇清「齊動」團隊功能新玩法：

團隊功能是什麼？

團隊功能給予跑手更多可能性，虛擬跑再不是孤單一人。跑手根據不同興趣加入相應團隊，令運動生活更多元化。過往，跑手只能同一時間參加一個挑戰，今後加入團隊可額外參加團隊限定挑戰。同時參加兩個挑戰，中獎機會大大提升！

現時團隊總類可分為： 1）星級團隊：星級教練、星級運動員等組成的團隊，不供申請加入。 2）私人團隊：為團員提供更私密的活動，團員須獲管理員邀請才可加入。 3）公開團隊：所有「齊動」用戶都可申請加入，待管理員審批加入。

簡單幾個步驟，加入喜愛團隊！

成功加入團隊後，開拓自己運動社交團子，相約好友一起加入團隊接受各個虛擬挑戰活動，贏取專屬團隊獎品。團隊虛擬章為志同道合的運動愛好者確立目標，在同一天空下一同努力；點擊團隊排行榜，更可一覽各個團員運動成績，一較高下。

關於「齊動 LetZ Goal」

從此，運動變得不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再一個人，來一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

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