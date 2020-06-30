齊動 LetZ Goal︱重啟跑步的理由　堅持是為實踐母子承諾︱陳渃晴

這個月大家過得怎樣？ 經歷連月疫情，健身房、運動場一度關閉，不少人的運動日常大受影響；終於等到疫情稍稍放緩，身兼瑜珈導師的藝人陳渃晴（Kaka Chan），年初誕下第二胎後，本來打算在6月開始重啟跑步生活，可惜從月初已經「出師不利」，也盡力在百忙中抽空完成月初定下的跑步目標，背後推動她的動力，是為了實踐與兒子「一起跑」的承諾。

為了深層放鬆肌肉，減低肌肉太繃緊容易拉傷的風險，Kaka月初除了定下「MinPlay」最低里數外，亦分享了6組基礎程度的瑜珈動作，幫助自己產後重投跑步生活。跑手們訓練前往，不妨先重溫5組動作：（按圖放大先看第一至第三個）

弓步（anjaneyasana）

+ 2

攀足式（paschimottanasana）

坐姿單腿頭碰膝式（Janu sirsasana）

+ 2

40公里的里數距離，對很多跑手來說都輕鬆到極，但對於年初才誕下第二胎的Kaka來說，縱使去年才在比賽中創下個人最佳時間，一切都等於要推倒重來，加上作為二個孩子的母親，必須顧及工作與親子時間，個人時間安排本來不可能太自我。6月初亦「出師不利」，持續的天氣不穩，兒子又因為患上玫瑰疹而發燒，需要更多照顧，跑步，那怕不過40公里的目標，變得比以往任何時間都奢侈。

為了顧及工作與親子時間，跑步變得比以往任何時間都奢侈。

Kaka分享紓緩繃緊肌肉瑜珈菜單，一共6個動作：（按圖看第三至六個）

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針眼式（sucirandrasana）

+ 3 + 2

束角式（Baddha konasana）

坐姿旋轉角式（parivrtta upavistha konasana）

+ 2

「生活上的責任那麼多？停步的誘因也太多，什麼原因令你堅持完成跑步目標？」

「因為疫情，很多健身房、瑜伽房、運動場不得不暫時關閉；這是運動生活多年以來，從未想像過的情況。有些一直以為必然的事情，原來可以說失去就失去。我想起自己其中一個跑步的原因，就是希望維持體能，再過十年、二十年，都有足夠的體能跟兩個兒子一起玩，一起跑過成長的道路，這是當年跟兒子許下的承諾。今年本來報了2、3個親子跑活動，最後都取消了，什麼好像都不順利，只好靠自己堅持，待疫情好了，才能再跟兒子一起享受運動的快樂。」

在這個幾乎沒有比賽的2020年，聽過太多跑手感覺迷失，但其實堅持的理由，很多時都是源於身邊的細碎事。

6月「MinPlay」—40公里、100公里、200公里

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「齊動LetZ Goal」的「每月Minplay」，邀請不同跑步人當「領跑手」，跟每名齊動跑手一起追趕「最低里數」，一起實踐跑步生活。7月開始，「每月Minplay」將以全新主題示人，詳情容後公布。

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（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）