對抗炎夏神器　噴射水樽配護腕套裝　衛生抗炎無難度︱01測試

有些跑步裝備，說不上必需品，但配備了卻是如虎添翼，譬如今篇測試的噴水水樽，以及頭帶和護腕套裝。

測試1：CamelBak保冷噴水水樽

綜合評測 （5*為最優秀）

保冷能力： ★★★★☆

方便程度：★★★★☆

重量 ： ★★★★★

這個CamelBak水樽，飲水時，嘴唇不會碰到樽蓋。（區嘉俊攝）

這個容量1公升的水樽，可以保冷，避免水樽放在運動場邊，冰水都變熱飲，而且設計亦可以灑水。水樽樽身分成兩層，中間隔住一層質感似錫紙的物料，令飲料保持清涼，不易因為環境「升溫」。我曾經早上帶備這個水樽到運動場練跑，跑到後期，水仍然清涼，當然，水溫有否上升，就不能答準，始終跑熱了，體感不同，我也沒有帶溫度計量度水的溫度。

水樽的另一功能是灑水，可以噴在身上降溫。方法是擠壓水樽，透過8個出水點花灑式射水。我認為灑水模式有助己助人之效，看到跑友受太陽煎熬可以噴他，令身體略為降溫。由於所有出水位置都很相近，所以衛生很重要，跑手喝水時，水是射到口中，不會接觸嘴唇，所以灑水就較衞生。

按圖細看保冷噴水水樽功能：

+ 5 + 4 + 3

使用CamelBak保冷噴水水樽有兩點要注意。一是出水位置沒有蓋，要加倍注意清潔；第二是用擠壓方法噴水，樽內可能有少許水份未能射出。

它還有一項特別用途，十分適合養狗人士，就是寵物如厠後，可以用它的噴水功能清潔地方。

測試2：4A Likes Black頭帶和護腕

綜合評測 （5*為最優秀）

厚度 ： ★★★★★

實用：★★★☆☆

快乾： ★☆☆☆☆

一套包括頭帶和護腕，頭帶可放八達通。（區嘉俊攝）

跑步流汗，以前我們會用手一潑把汗水抹走，但疫情下擔心細菌由手帶到臉上，所以手掌碰臉是大忌。不想汗水流個不停，甚至流到眼中阻礙視線，可以配帶護腕把汗水抹去，解決衛生問題。

我（中）行山時都有佩帶4A Likes Black護腕。（區嘉俊提供）

這個護腕富彈性，質料像毛巾，較厚，長課或越野跑特別合用。此外，套裝包括頭帶，可以減少汗水由頭頂流到臉上，亦有助長髮一族束起頭髮，免礙視線。頭帶有拉鍊袋，可以放八達通、身分證和鎖匙，3種都是跑步常備物品，所以有拉鍊袋的頭帶很實用。

缺點是護腕和頭帶皆厚，與運動產品常見的快乾物料不同，清洗後要一段時間才會乾透。

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