行山｜因緣際會初登孖崗山　山野中意外發現全新自我｜Hikipedia

我和Kylie都相信，每座山都承載着一個個香港人的小故事。 來自一個「山系家庭」的她，早在小時候已經坐在嬰兒車上跟家人「行山」，我則剛剛相反，家人都不好此道，我的運動細胞也近乎零。行山的緣起，是一場免費的山賽，令我開始接觸山野，更迷上了這種生活。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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孖崗山、紫羅蘭山路線資料簡介（按圖放大）：

自問一直都是個「文弱女生」，讀書年代最喜歡看書，放假時窩在家裏整天當書蟲已感覺美滿。最怕是要出汗的運動，尤其是戶外運動。女生嘛，十居其九都貪靚，要我在烈日下暴曬的運動，不了不了。

與此同時，由於我就讀的中學常在區內的田徑比賽經常奪標，故比較注重學生的體育發展。記得當年的體育課，要繞學校跑最少5圈，我每次都跑半個圈已上氣不接下氣，接着都是「偷雞」行兩個圈便算。即上大學了，year 1亦一定要修體育課。心裏經常感嘆：「為什麼我的人生總是無法脫離運動的魔掌喔。」這些回憶都是我往日「討厭運動」的印記。

夜走孖崗山，令我發現了一個未曾想像過的自己。

直至離開了校園進入職場，第一年的確過着人生最懶惰的日子，幾乎零運動。次年轉工了，進了一家美資機構，外國同事特別多，外國人又好像特別熱衷體育活動。由於公司鼓勵員工要Work-life balance，也支持大家多做運動，我可說是因為這家公司才開始行山。

由於公司每年都會贊助一個夜山山賽，作為員工的我們都可以免費報名。對本身毫無運動興趣的人來說，要我自掏腰包700多元報名？別傻了。純粹因為看到免費，部門的年輕同事都打算報名，問我要不要一起參加。縱使本來興趣不大，卻因為同事極力遊說而有點心動，終點又有超級大餐，夜山又不用擔心曬黑。所以最後才膽粗粗地，報了人生第一個山賽，而且是個30公里的夜山賽。

人生第一場山賽，是一場30公里的孖崗山夜山賽。

現在回想起來依然覺得自己「勇氣可嘉」，雖然報名出於衝動，但我又覺得既然參賽了，多少要認真一點不能太兒戲，於是跟同事組織了一個訓練小組。對於平日逛街多走兩步路也喊累的我來說，要完成一個30公里的山賽談何容易？記憶中，那場比賽在11月舉行，我們早在7月已開始訓練。第一次同事說輕鬆一點，放工行渣甸山吧。這次感覺還好，上落斜不多，而初試夜山的我，也覺得行程好像探險一樣有趣，心想行山都不是很難喔，兩小時不到便完成了，還夠時間吃個晚餐再回家。

到了第二次訓練，我才發現自己完全輕視了這場比賽的難度！

前往孖崗山、紫羅蘭山的起點。

第二次訓練才是「認真mode」，地點就是孖崗山。我對於這個名字沒有什麼概念，也不知道所謂千級樓梯到底有多長。同事也好心提醒我到時記得慢慢走，不用擔心落後了會拖慢大家。當日我還覺得：「家是不是反應份誇張喔？上次不也正正常常嗎？」。於是我只揹了一個平日出街背囊，帶了一公升水，戴着借來的頭燈，便是全副裝備了。我們從陽明山莊出發，先上紫蘿蘭山，再逆走孖崗山。

走完紫蘿蘭山，我便已有放棄的念頭，本來以為已經完成孖崗山的第一個山崗，但同事卻告訴我，要過前面的紫崗橋才是孖崗山，我頓時感覺涼了半截。幸好有同事借了行山杖給我，走了差不多3、4小時才走完。到達赤柱時，我基本上只能坐在路邊，站也站不起來，心想：「原來一點也不輕鬆，不如退賽就算了。」

比賽完了，行山的旅程才開始，裝備也愈來愈多。

任何事都有好有壞，正是因為那次孖崗山訓練，我驚覺自己體能奇差，明明還很年輕，卻連年紀比我大一截的同事，都比我早個多小時完走。或許是潛在的好勝心驅使吧，最後還是硬着頭皮參加餘下的訓練，並定下7.5小時之內完賽的目標。

為了提升體能，我除了每周的孖崗山例行訓練外，我也開始跑步鍛煉心肺。由當初3、4小時才走完孖崗山，漸漸變成2.5小時、2個小時......看到自己進步，成為繼續努力練習的動力。4個月的訓練有血有汗，我不但由當初怕辛苦、怕出汗，到了比賽當天，已習慣了晚上在山上行走的步伐；更由最初覺得上山是件苦差，後來反而享受在寧靜的山上前行。不服輸，反而迫出從未想像過的小宇宙。

因為這次，發現了自己另一面，後來才有Kylie這位閏蜜陪我一起行山的故事。

最後那場30公里的賽事，遺憾是我用了8個多小時才完成。比目標時間雖然慢了，但總叫順利完走人生第一場山賽，對此還是很滿意。而我亦因為這次，發現了自己另一面，後來才有Kylie這位閨密陪我一起行山的故事。雖然至今依然怕曬黑，但是行山卻成為我生活中不可或缺的一部份。山野修行之路無涯，未來還請繼續多多指教！

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis