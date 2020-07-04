【馬拉松】前世績保持者停賽4年　被踢爆謊稱下大雨缺席藥檢

兩屆倫敦馬拉松冠軍、曾保持世界紀錄的肯尼亞跑手傑普生（Wilson Kipsang），被國際田聯裁定沒有妥善交待行蹤及提供虛假證據，重罰停賽4年。 國際田聯的裁決指傑普生3度缺席藥檢，及後交待原因提交證據，卻明顯有誤。如他提交相片指因交通意外而錯過藥檢，但調查證實相片中的意外，在藥檢後3個月才發生。

國際田聯轄下田徑誠信小組（Athletics Integrity Unit）裁定，傑普生在2018年4月至2019年5月先後三次缺席藥檢，及2019年1月提交行蹤資料時出現問題。小組指傑普生蓄意提供誤導資料，嘗試阻礙小組調查他缺席藥檢的原因，行為關乎欺騙，遂判罰他停賽4年，本年1月生效。

傑普生3度缺席藥檢，又未能妥善交待行蹤，被重罰停賽4年。（Getty Images）

裁決書列出傑普生提供的虛假證據。其中2018年4月27日缺席藥檢後，他解釋當天下大雨，令所在區域出現山泥倒瀉，又使他的電話失去訊號。小組調查時向肯尼亞當局索取該月雨量數據，發現傑普生宣稱缺席時所在地區僅下驟雨，天氣方面間中多雲，整體情况屬乾燥，不符傑普生的辯解。

傑普生去年倫馬排第12，成績因裁決褫奪。（Getty Images）

另一次缺席藥檢在2019年5月17日，傑普生辯解路上遇到交通意外而大塞車，更提供相片證明自己「冇吹水」。不過，小組調查發現該相片在同年8月拍攝，傑普生辯解相片來自他的司機，他並不知道詳情。傑普生所屬的經理人公司聲明強調，傑普生沒有使用禁藥，亦未檢獲任何違禁品。傑普生一方會研究判辭，考慮向國際體育仲裁法庭上訴。

傑普生（右）曾於2015年倫馬，不敵「Sub 2」跑手傑祖基（左）而得亞軍。（Getty Images）

38歲的傑普生曾勝出2012及2014年倫馬，並在2013年柏林馬拉松跑出2小時3分23秒，刷新世界最快時間。他亦曾參戰倫敦奧運全馬項目，奪得銅牌。

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