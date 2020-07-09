【01測試】METARACER復興傳統快鞋　品牌首碳纖板跑鞋有驚喜

運動品牌推出碳纖維板跑鞋，不是新鮮事，但熱情未冷卻。ASICS 第一對碳纖維板跑鞋令跑手期待已久，它是 METARACER。 我們在一周內透過步行、輕鬆跑、節奏跑和間歇跑測試它，發現METARACER與其他碳纖維板跑鞋截然不同。今篇測試，一起探討它的特質。

01測試

測試産品：ASICS METARACER

測試內容：輕鬆跑、節奏跑和間歇跑各一次

ASICS METARACER鞋形與傳統競跑鞋相似。（區嘉俊攝）

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ★★★☆☆

力量回饋 ★★★★☆

反應速度 ★★★★★

舒適度 ★★★★☆

透氣度 ★★★★★

簡介

METARACER是ASICS第一款有碳纖維板的跑鞋。先談中底，它沒有採用全掌碳纖維板，而是設在中前掌，所以鞋頭明顯上翹。中底物料是FlyteFoam，輕盈和回彈力皆在品牌前列水平。而相比其他品牌推出的碳纖維板跑鞋，METARACE中底偏薄。

METARACER鞋面與同一品牌傳統競速鞋Tarther Japan接近，同樣輕巧、透氣度高、物料輕薄，佈滿細孔，適合炎夏穿著。與ASICS的傳統競速鞋一樣，鞋身十分貼腳，走在急彎都不易移位。

按圖了解METARACER各個特質和細節：

它的鞋底沒有傳統競速鞋的石墨細粒，看上去很平滑，但採用ASICS GRIP 及WET GRIP橡膠發泡材質，走在濕滑路况都有足夠抓地力，亦能提高穩定性。

試後感

過去一年，我穿過數對碳纖維板跑鞋，ASICS METARACER給我耳目一新的感覺。它與其他碳纖維板跑鞋的分別，在於碳纖維板的應用。New Balance FuelCell TC、Nike Zoom Fly 3和Hoka One One Carbon X都用厚厚的中底包住全掌碳纖維板，所以推送力和緩震力極高，但「腳感」欠奉。落地時不太感受到腳掌踏地，腳掌亦不易屈曲，設計上缺乏傳統跑鞋特質。

METARACER與上述3款跑鞋不同，中底較薄和碳纖維板置在中前掌，所以容易隨腳掌彎曲，轉急彎都很穩定，抓地感與ASICS TARTHER和New Balance HANZO R等傳統快鞋相近。我會形容METARACER為傳統跑鞋注入新生命，將漸受冷落的薄底跑鞋帶回戰場。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（7月9日更新）：

+ 9 + 8 + 7

穿上METARACER走路，不會感到前後搖擺，或感覺跑鞋宜跑不宜行。但中底略薄，使緩震能力不及厚底跑鞋。長時間行路，雙腿易倦，建議留待跑步才穿上它。

節奏跑和間歇跑，最能發揮METARACER性能。我感受到中前掌裏碳纖維板的推送力，慢跑就感受不到，所以應付輕課，寧可選保護性強的厚底跑鞋。

對跑手而言，厚鞋和薄鞋都有碳纖維板，自然是好事，例如身輕如燕的跑手踏地力量較少，未必能用盡厚底全掌碳纖維板的回彈力，薄底的METARACER就沒有問題。當然，METARACER與傳統薄底戰靴一樣，對肌力要求高。要穿起它出戰全馬，對跑手肌力的要求相當高。

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