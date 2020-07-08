【齊動 LetZ Goal】玩盡西貢海陸路線　跑步消暑二者嫌得｜Kimmy

天氣愈來愈熱，最近連晚上跑步都覺難熬，多想一跑完就一頭沖入水中清涼透心。 等等，其實……香港本來就擁有得天獨厚的海灘，只要安排得宜，未嘗不可喔！ 於是，我早前忽發奇想，不如試試為自己安排一個sporty又消暑的旅程。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

西貢「跑落水」路線計劃：（按圖放大）

最近實在太熱，我幾乎每個周末都去西貢玩水，靈機一觸，不如就趁端午節假期實踐水陸兩棲的想法。香港是沿海城市，計劃一條既可維持日常跑步訓練，跑完「立即衝落水」的路線絕對不難。計劃行程時，只要考慮兩個活動的交匯點附近要有沖身和存袋的地方，兩個活動間並無衝突，西貢正正適合不過。

先在西貢鄧肇堅運動場寄存行李，熱好身，再往大網仔路方向出發。

跑步最怕隨身物品太多，寄存行李看似是一大難題，但只要好好運用香港的公共運動設施，這個問題不難解決。由於行程當日是假期，於是我先將行李寄存於西貢鄧肇堅運動場的儲物櫃，亦定下「8至4法則」，即上午8時便到達運動場，玩夠、食夠、Hea夠，離開西貢時間也不會遲過下午4時，這樣就能避開進出人潮，盡情運用這段時間了。

要留意的是，安排類似行程時，都要記得自備掛鎖，因為香港不少運動場的儲物櫃都是自助形式運作，需要使用自己的掛鎖；但即使可向服務處登記借用有鎖儲物櫃，為減低爆竊風險，還是適宜額外扣上個人的掛鎖。

+ 4 + 3 + 2

安置好個人物品後便準備出發。為了平均分配水陸體能，當日我計劃了一條相對較短的路線。從鄧肇堅運動場起步，沿大網仔路往北潭涌方向跑，以早禾坑碼頭為盡頭，最後折回沙下灘，全程大約6公里。

沿路不少位置有樹蔭，亦有士多補給，起伏也不大，偶有微微海風迎面吹來，哪怕是日照時間，跑起來比日常悶熱城中夜跑更舒服。幸運的話還會遇上牛群，更添鄉郊風情。需要注意的是，兩旁行人路較窄，間中還會有大型車輛經過，加上某些位置正在修路，跑動速度不能太快，小心留意四周環境，當作恢復跑就好了。

若嫌路程太短，跑手還可以繼續沿大網仔路直入北潭涌，來回約16公里。訓練過後順勢直衝入海，這種方式「完賽」保證暑氣全消，大滿足。

跑步過後順勢直衝入海，這種方式「完賽」保證暑氣全消。

我選擇以沙下灘為終點的另一個原因，因為沙下灘有林林總總的水上運動裝置出租，浮潛、獨木舟、衝浪、直立板，任君選擇。小妹當日便決定試玩直立板，貪它易上手，找個專業教練上堂，基本上兩小時便可掌握基本技巧。而且不算消耗太多體力，適合我這些弱弱的一群。

跑完再玩水上活動，用盡海陸資源。

跑完步，在近岸玩了一會直立板，躺在海中享受漂浮的感覺，整個過程放鬆得很。玩夠了、游夠了，就從沙下灘走約15至20分鐘路回到運動場，沖洗乾淨取回財物，容光喚發地在西貢市中心繼續閒逛，吃個慢活的下午茶，夏日的運動生活不一定只有煎熬，亦可以很寫意。

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迷上42.195的港女，鍾意潛水、跑步，但又怕同陽光玩遊戲；成日幻想有一日會有個水底馬拉松，夢想可以用雙腳跑到世界盡頭。--Kimmy