【齊動 LetZ Goal】送「Hill霸2020」越野跑名額　立即登入跑10K

「跑手接龍」作為首個登場的跑團，率先推出第一波團隊挑戰。現加入「跑手接龍」，參加第一炮活動，即有機會贏走「Hill霸2020」越野跑參賽名額！
本次虛擬跑活動已經開始，直至7月23日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「團隊」中「跑手接龍」頁面，按「立即參與」後跑步10K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。
【重要提示】只容許每次參加一項「團隊挑戰」，用戶須暫停參與同一團隊內原先的挑戰，方可參與今回「Hill 霸2020挑戰」或其他虛擬跑挑戰。
「Hill 霸2020」系列越野跑由香港社會企業「全城街馬」主辦，將於9月12日、10月3日及10月24日舉行，3大特色路線考驗跑手耐力、大攀升的能力及不同技巧，於3場長距離戰中，獲得最高分的跑手可贏取終極現金獎！
第一回合（耐力王）：耐力是越野跑好手的基礎要求，參加者須於11小時內從深井燒烤場開始，經河貝水塘、吉慶橋等返回燒烤場，完成45公里越野跑，考驗他們爆發驚人的耐力與速度。
第二回合（攀升王）：穿越針山及草山，由梧桐寨跑到大帽山，一個接一個斜坡，急上急落，而整個56公里越野跑要求參加者跑越2次大帽山，考驗參加者應付急速攀升及下降的能力。
第三回合（技巧王）：一條較為冷門的路線，但極具挑戰性！由馬草壟營地出發，穿過16個山峰、大水管及崎嶇不平的泥路等，考驗參加者全方位跑山的靈活性。
立即按此下載「齊動 LetZ Goal」，成功加入「跑手接龍」團隊後，尋找「Hill霸2020」虛擬跑挑戰頁，按「立即參賽」接受挑戰。只要你完成10K同步數據，填表回答「Hill霸2020三回合中，你認為自己於那個組別較有優勢？原因？」。齊動團隊會選出最有趣的答案，送出「Hill霸2020」越野跑參賽名額，名額20個。
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