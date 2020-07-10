改善跑姿是跑友的「畢生任務」。跑姿不夠好，輕則浪費體力影響表現，重則受傷收場。 單憑自己去改善跑姿不是易事，找個教練檢視動作、針對弱點訓練，才是上策，正如專業長跑教練楊肇麟所言，體力進步有限，技術進步才是無限大。

齊動LetZ Goal將在香港貿發局香港運動消閒博覽設置攤位，並於7月18日及7月19日邀請專業長跑教練楊肇麟（阿楊）到場，舉行單對單跑姿分析工作坊。工作坊每節15分鐘，參加者需於跑步機上跑步，阿楊拍下短片分析步履，點出跑姿優劣，提供個人化改善方案。

跑姿分析工作坊共32節，7月18日18節，7月19日14節，每節只限一人參加，費用港幣50元。每名參加者除有阿楊深度分析跑姿，完成工作坊後，更可獲得跑鞋專門店Launch 8跑鞋禮券一張，價值港幣200元。

報名連結：

7月18日工作坊（按此）

7月19日工作坊（按此）

長跑教練楊肇麟。（李思詠攝）

關於跑姿，教練們各有理論。阿楊說，良好跑姿是量度步履循環的一套標準；詮釋良好跑姿，他分了三部分：

1.當身體質心通過前掌，支撐腳的膝關節微曲，頭、肩、髖及前掌成一直線，完全水平至向前傾不多於5度；拉起的腳，鞋子位置保持在支撐腳旁邊。 2.質心移離前掌時，頭、肩、髖仍保持水平，拉起的腳，鞋子位置一直保持在膝關節後面。 3.當體重完全離開支撐腳，以最直接的方向及最少的時間回到盆骨底下。

阿楊一直以這個方法去評價跑姿，以及構思改善方案。「身體做任何動作，都有一個對整個骨骼肌肉系統負擔最少的配搭。良好跑姿可以善用整個系統去分擔跑步時帶來的衝擊力，更可以包攬最大程度的外在力量（例如地心吸力、地面反作用力及筋腱彈力），同時內部力量（internal force）即肌肉力量的效率也可以提高。長遠而言，良好跑姿可減低勞損傷患的風險。」

要做到阿楊口中「將動作做得最純粹、沒有多餘動作」，當然要分析自己的跑姿。他提醒，改善跑姿必須長時間努力，無法一步登天：「分析跑姿，可以發現跑步姿勢的各種技術偏差（deviation），找出解決方法。知覺上的問題，短時間就能解決，但關節可動性、肌力、平衡等，則要配合肌力及體能訓練，才能解決。」

阿楊深信，體力進步有限，技術提升無限，日復日努力改善跑姿，方能長跑長有，遠離傷患。

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