日本超馬王人生曲折過漫畫　破碎家庭與情傷鍊磨非凡耐力︱01跑記

「知識改變命運」，閱讀是增進知識的好方法，新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，書展延期，不用去會展。安坐家中，讀日本著名超馬跑手井上真悟的自傳《RUN一直跑下去：世界超馬王者的跑步之道》吧。 井上出身在欠債纍纍的家庭，曾被警察逮捕，往後卻成為世界級超級馬拉松跑手。

人生離奇過漫畫 更坎坷更曲折

井上真悟身世比漫畫人物更加坎坷，對父親感覺是「我最討厭蟑螂、紅蘿蔔，還有我的父親」。父親輕生前，對家人拳打腳踢，欠債纍纍又終日醉酒。母親要委曲求存，才能讓兩名孩子成長。如此環境下長大，井上真悟唯靠跑步，挽回一絲自信，「青少年的時候，第一次能讓我說出『喜歡』的事情，就是跑步」。

但別以為年少遇到跑步，就讓他脫離苦海。高中就發現椎間盤突出，暫時無法跑步。經歷不快的童年後再度受挫，他的低潮，比常人更低。

我最討厭蟑螂、紅蘿蔔，還有我的父親 井上真悟

這本書已出了數年。（區嘉俊攝）

家貧令井上無法繼續升學，學歷低和沒有家底，怎會找到好工？井上先遇到體罰他的上司，繼而更像漫畫劇情。走到偵探社工作，薪金低和壓力大是閒事，公司還會從事非法活動和禁錮他，想逃走嗎？偵探社就是擅長「尋人滋事」，警告井上真悟走到天涯海角都會找他出來，並狠狠教訓。面對黑社會般的勢力和暴力，他無奈順從，一次工作中更因非法闖入建築物被警察逮捕。

馬拉松是人生的縮小版，而人生就是馬拉松的放大版 井上真悟

家人在黑暗中救出井上真悟，回到光明又如何？東京沒有他容身之所，只能躲在偏遠的旅館當服務生，過着困倦乏味的生活，直至遇到心上人里美前輩，並問他：「你有沒有什麼喜歡的東西」，井上真悟答「我想應該是......跑步吧」。愛神沒有眷顧他，里美前輩很快離開旅館，井上真悟卻因太掛念里美，走到她的家鄉鳥取參加「日本海馬拉松」，渴望再次遇到她。

心上人沒有出現，井上真悟卻以3小時6分鐘完走，迎向終點那刻體會到熱淚盈眶的感動。自此投入跑步，由馬拉松跑到超級馬拉松，日本跑到美國、印度、希臘、撒哈拉沙漠等。往後，他在國際賽屢奪冠軍，更在24小時耐力賽創下273.708公里佳績，成為日本屈指可數的一線強豪。

內容記錄了他跑多場的超級馬拉松的感受。（區嘉俊攝）

井上真悟的人生比馬拉松更多波折，所以座右銘是「馬拉松是人生的縮小版，而人生就是馬拉松的放大版」。儘管過程不理想，但前路掌握在自己手上，堅持不放棄，就有希望。跑步不單讓井上真悟找到生活意義，還讓他找到生存能力，現在他是一名超馬跑者、跑步教練、馬拉松講師和經營跑步社團等，不再是會被警察逮捕的偵探社員工。

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