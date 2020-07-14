跑步｜疫情下出戰黃金海岸虛擬跑　陌生風景麻醉旅遊欲望｜Sandy

我又有機會參加虛擬馬拉松了！ 繼續讓靈魂跳出香港，飛去澳洲，參加「澳洲黃金海岸馬拉松」……的虛擬跑。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

疫情下，跑步的日子非常單調，總希望增加一點衝擊。所以，當我知道「澳洲黃金海岸馬拉松」舉行虛擬跑比賽時，就果斷報名參加。比賽短至5公里，長至全馬都有。由於近日鮮有長距離練習，加上天氣變幻莫測，為確保自己能夠完成比賽，還是選擇較短的10公里。

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昂平跑步路線資料簡介（按圖放大）：

這段日子大多在運動場或公園練習，熟知路況，連什麼位置的地面凹凸不平都記得一清二楚。為了「應戰」虛擬賽，我特意選擇一條平時沒有機會跑的路線，給自己一點新鮮感。

這段日子大都在運動場或公園練習，連不同位置的路面情況都已熟透。

夏日炎炎，若能夠跑完比賽後直接躍進大海，必定爽爆。黃金海岸嘛，本身已經令我聯想起大海，於是我決定今次「比賽」的終點一定要在海灘衝線。於是，我計劃從大嶼山昂平出發，沿昂平路向下跑。由於該區人口密度較市區低，加上在早上11時半才出發，沿路跑的人不多，疫情下跑步亦安心。

雖然香港的溫度和濕度高，始終是改變不了的自然因素，但由於這段路下坡較多，偶有樹蔭，跑起來也不算太辛苦。頭段有小部分路要經過馬路，沒有行人路，幸好人少車也少，但經過時也要加倍小心。

沿路跑的人並不多，疫下跑步亦安心。

跑到石壁水塘時已經中午12時，再沒有樹蔭為我擋住陽光，但跑到這裏，也剛好完成了一半路程，心裏就想着：「還有5公里就可以跳進大海了！」立即有繼續跑下去的力量。離開水塘後受寵若驚地再有樹蔭，走到8公里嶼南道旁又有士多，喝罐冰凍可樂補給，再繼續餘下的路程。

昂平跑「澳洲黃金海岸馬拉松」虛擬跑的沿路風景：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

尾段先喝罐冰凍可樂作補給，餘下路程更有動力。

太陽實在太猛烈，這10公里的路程只能夠慢跑，不過能夠離開平日跑步的路線和人口密集的地區漫步，總算給我一點點旅跑的感覺。最後終於在下長沙海灘衝線，眼前的大海便是我的「完賽禮物」，沖走身上的汗水後立即跳下海，享受我的陽光與海灘了。暢泳過後還可乘車到附近的伯公拗，行了一條7公里的郊遊徑，真正上山下海。

賽後還到了附近的伯公拗，行了一條7公里的郊遊徑，上山下海，心理上騙自己正在旅遊。

每人對待虛擬馬拉松的態度也不同，有人當作真正比賽，挑戰速度。我卻以輕鬆的心情面對虛擬賽事。畢竟自己在比賽前沒有特別的課表，在自定的賽道亦沒有真正比賽中途便利的補給，碰上不可遇知的狀況的機會也比較大，所以我跑虛擬賽時，都不會與時間競賽，反而想趁此機會，走一些平日不常跑的「賽道」，即使暫時未能出國比賽，也想選一些特別的風景，在欣賞沿途的景色時，心理上騙一下自己正在旅遊呢！

比賽就這樣結束了，但可以的話，我還是想跑一次真正黃金海岸馬拉松。記得幾年前有朋友跑過後，形容當地天氣舒服、路線平坦，是很適合「做好時間」的比賽，加上我從來未到過澳洲，但願在疫情完結之時，可以有機會到澳洲跑黃金海岸馬，享受陽光海灘之餘，順便到大堡礁玩浮潛，到魚市場享受美味海鮮，想起都開心。

我決定今次「比賽」的終點時，已一定要定在海灘衝線。

澳洲黃金海岸馬拉松2020（Gold Coast Marathon）虛擬跑（Virtual Run）賽事為期一個月，7月之內報名，立即可以多種距離的參加。有興趣一起跑的話，可以按下面的連結了解詳情喔。

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我是一個運動白痴，由從前不運動到現在愛上跑步，依然沒力量沒姿勢，但仍堅持走我的路，用文字分享我跑過的每一步。--Sandy