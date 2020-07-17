馬拉松｜大迫傑廣招大學精英挑戰世界　憶異鄉苦練萌培育人才念頭

東京奧運延期1年，日本馬拉松代表大迫傑，腳步沒有停擺，腦袋也沒有停轉，為跑界未來打算。 新冠肺炎令世界各地大賽取消，沒有實戰難以進步。大迫傑宣布成立跑隊，化身「魔鬼教練」，徵召大學界的精英跑手集訓，以挑戰世界級跑手為目標。跑隊有個「Kawaii」名字，叫「Sugar Elite」。

仍然身於美國訓練的大迫傑，15日宣布成立強化大學生的跑隊，「希望超越大學的界限，令跑手愈戰愈強，以挑戰世界為目標」。隊員不問出身，只要符合一定水平等條件，參加招募，便有機會接受大迫傑親身指導。

大迫傑成立跑隊，源於自己大學時的經歷。（Getty Images）

大迫接受日媒視像訪問，解釋背後理念。大迫指疫情下東奧延期，大賽取消，訓練以外的餘暇讓他思考如何幫助後輩，「想起（早稻田）大學的3、4年級，很難找到練習對手，感到無奈」。他強調並非否定大學及實業團的訓練模式，但認為缺乏同水平的跑手一起切磋，難以精益求精便無法更上一層樓。設立跑隊，希望在跑隊傳授世界頂尖選手的技巧與跑姿等，讓大學生盡早認識技術，還有與職業選手力拼的鬥志。「日本從未有挑戰世界的跑隊出現，我覺得可以做到，何不一試」，大迫說。

日本馬拉松一哥的跑步語錄（上）：

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大迫傑以2小時05分29秒再創日本新紀錄衝線一刻非常激動。（Getty Images）

大迫跑隊名叫「Sugar Elite」，已成立官方twitter帳號，招募全國大學的中長距離跑手，10名入圍者將於8月17-24日參加集訓，場地有待公布。大迫解釋自己的名字發音「Suguru」，外國人較難讀出，遂使用在美國的花名「Sugar」。而且，「Sugar」在英文俚語之中，也有形容悔恨之意，令他憶起初到美國，一再碰壁的日子，「對於年輕跑手，悔恨也是變強的動力」。

跑隊的標誌由「裏原宿之父」藤原浩設計。（twitter）

美國亦是疫情重災區，大迫則表示多了1年備戰東奧。而訓練基地身處郊外，未如城市般氣氛沉重。

關於跑步，大迫想說的是：