減肥健身｜蹲得適當練出翹臀　「Miss S」蔡宛珊一招值得學習

豐滿上圍，纖腰和美臀，擁有一樣已經難得。中印混血兒蔡宛珊（Sarika）全部都有，實在羨煞旁人。 天資可能有高低，但成功沒有僥倖。要練出翹臀，訓練必不可少，尤其是最基礎的蹲。今次就探討做蹲的一大竅門，懂得蹲，練出蜜桃臀。

今篇紅人健身主角是蔡宛珊（Sarika），大家可能覺得很面善，皆因她曾在ViuTV擔任主持，又演出劇集，而且早已是兼職模特兒，曾與周星馳和黎明合作。

蔡宛珊擁有豐滿上圍和翹臀，從不介意在instagram展示優美身段。展現半裸的誘人姿態，也會用上腰力並說「呢個pose其實唔易擺，少啲腰力都唔得」

性感都要體能支撐，不容懶散。所以，蔡宛珊的instagram，上載了不少健身照片。

❤️蔡宛珊的身材使很多女生羨慕❤️

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蔡宛珊是中印混血兒，輪廓很深，外在吸引，亦有內涵，擁有英文研究的學士學位和小學教師文憑，所以會用「Miss S」這外號上載短片教英文，間中還會教體能動作。

她的臀部又圓又翹，惹得女士羨慕。如果想練得翹臀，蹲不能不練。今次就借用蔡宛珊的示範，分享一個蹲的重點。

蔡宛珊的的運動照片:

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怎樣蹲才是正確？網絡上有無數教學，部分讀者愈讀愈懂，部分讀者愈讀得多，愈擔心自己動作有錯誤，所以索性不做蹲。

人皆不同，有人柔韌度不足令蹲下時，膝蓋容易超過腳尖。又如平衡能力不足的人，會影響兩腳闊度，而訓練目的也會影響節奏快慢。故此，我們認為沒有標準的動作，只有合適動作。若要尋求適合自己的蹲，最好有教練從旁指導，網上教學實有不足之處。

因此，今篇「紅人健身」只提供一個重點，並建議大家在鏡的旁邊做蹲，可以邊做邊留意姿勢，自我檢討。起碼，不會因為怕受傷，而不敢做蹲。

蔡宛珊練習蹲的照片，你必須留意的是（按圖放大）

臀部是蹲的重點，身體由預備動作向下移，臀部會往後推，動作是上方圖1去到圖2。 只要臀部有帶動身體向下蹲，大腿和臀都會參與發力，達到蹲的基本目的。

如果臀部推後不明顯，很大機會是彎腰或跪下，錯誤的機率高，大家側身對鏡子做蹲，就容易看得清楚。當然，臀部做得好，也不等於動作沒有其問題，例如臀部有推後，但不是望前，而是慣性望地，便容易過度彎腰令下腰受壓。最後要提醒大家，留意臀部後推，是做蹲是折衷方法。

同場加映，啞鈴的注意事項：

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