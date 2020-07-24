齊動LetZ Goal｜致Garmin用戶：Garmin復修期間勿中斷與齊動連接

撰文：李思詠
最後更新日期：
有指Garmin遭到網絡攻擊，全球「死機」，官方已宣布因系統維護，服務暫停，並提醒用戶在完成復修前不要同步數據到程式，以免遺失。
LetZ Goal（齊動）亦因此無法接收Garmin數據，各位使用Garmin之齊動跑手，切勿於此段時間中斷運動裝置與齊動之連接，減低遺失數據風險。
Garmin的香港官方Facebook昨晚宣布：「因系統維護，Garmin Connect Mobile， Garmin Connect 網站以及Garmin Express 暫時停止服務，不便之處，敬請原諒。」據網民及跑友透露，Garmin系統從昨日（7月23日）早上已有問題，至今未完成修復。
進入Garmin Connect應用程式，就見到這個畫面。（Garmin應用程式截圖）
Garmin「死機」，手錶運動數據無法與手機應用程式同步，齊動亦因Garmin復修系統，暫時未能接收由Garmin發出的運動數據。各位使用Garmin的齊動跑手，此段時間請勿中斷運動裝置與齊動之連接，齊動將視乎Garmin的復修情況，希望盡快回復正常。期間如大家曾開啟齊動，不會受到影響。
Garmin在社交網站解釋事件：
長知識：疫情下跑步，你要考慮：
+4
+3
+2
長知識：外出行山，你的背囊放什麼：
+13
+12
+11