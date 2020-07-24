齊動LetZ Goal｜致Garmin用戶：Garmin復修期間勿中斷與齊動連接

有指Garmin遭到網絡攻擊，全球「死機」，官方已宣布因系統維護，服務暫停，並提醒用戶在完成復修前不要同步數據到程式，以免遺失。

LetZ Goal（齊動）亦因此無法接收Garmin數據，各位使用Garmin之齊動跑手，切勿於此段時間中斷運動裝置與齊動之連接，減低遺失數據風險。