渣打馬拉松2021或改至4月　8月下旬落實最新方案｜新冠肺炎

渣馬打拉松2020已因新冠肺炎取消，2021年賽事原定1月24日舉行，惟疫情爆出第三波，據《南華早報》報道，香港業餘田徑總會主席關祺不排除賽事延後至4月。《01體育》就此事查詢關祺，他預計8月下旬公布最新方案。

渣馬2020原定今年2月9日舉行，但當時受第一波疫情影響，賽會於1月下旬日宣布取消今年賽事，名額可預留至2021年。5月，賽會再於社交網站發出新消息，明年賽期已定於2021年1月24日。

渣打馬拉松2020的賽期可能一再押後，不排除改至2021年4月舉行。（資料圖片；馬熙烈攝）

惟明年賽事詳情尚待公布，疫情已爆第三波，每年一度的書展及運動消閒博覽都要取消。關祺接受《南華早報》訪問時不諱言，對於明年渣馬「十分擔心」，目前已密切關注疫情發展，可能改至4月。關祺回應《01體育》時指，對渣馬改期抱觀望態度，並會咨詢跑手意見，以及跟有關團體商議：「我們還有時間『睇定啲』，始終要辦大型比賽不容易，要跟各個部門配合，相信8月下旬會公布最新消息。」他又補充，會方目前以順延比賽為優先考慮，並不排除在賽事中採取防疫措施，「希望一切依舊，但仍會跟足政府的要求去進行」。

據悉4月已是考慮了維園檔期、農曆年假期、交通情況及天氣等因素下，最有機會、也是最快的「候選賽期」，另一賽期則可能是2021年10月。

🥇早前公布2021賽期，曾以香港紀錄保持者黃尹雋及姚潔貞宣傳🥇

若要如期明年1月舉行，賽會最遲9月便要開放報名，以預留足夠時間籌備。是以，無論如期或押後，預計賽會下月必須公布新消息。

回顧2020年4月天氣，平均最高氣溫為攝氏25.5度，平均最低氣溫為攝氏19.9度，整月平均氣溫為攝氏22.3度，整月平均濕度為71%。

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府已於7月27日宣布最新防疫措施，暫時推行至8月4日，主要包括： 1.室外公眾地方，必須佩戴口罩 2.限眾令減至兩人 3.所有餐飲處所禁止堂食，特定處所除外 4.所有體育處所及泳池，必須關閉

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