跳繩抗疫！　過四關提升跑步能力　沒有運動口罩都能在家訓練

運動口罩成為跑友近日熱門搜尋，如果不想戴口罩外出訓練，暫留家中亦有方法鍛煉肌肉，提升心肺功能，甚至提升跑步能力。 4種不同難度的跳繩方法，先由最基本開始，跳到第4級，一起考驗心肺、肌力與協調。

繩是所需空間最少的帶氧運動之一，大約2米空間便足夠。今次介紹4種跳繩方法，附上短片，4種跳法與跑步動作有關連，具不同訓練目的。

建議3分鐘為一組，休息1分鐘，再跳3分鐘。初學者宜跳3組，有經驗者可按能力增加組數，甚至一次過不停跳20至30分鐘。不論初哥或老手，謹記穿上運動鞋，減少腳部承受的衝擊。

跳繩需要的空間不多。（區嘉俊提供）

1）雙腳跳．打穩基礎

雙腳同時跳起，是最基本也是最容易的跳法，而且心率會持續提升到一定水平，刺激心肺功能。初學者容易踩繩，跳得斷斷續續，建議大家將視線集中於一點，每次繩去到該位置就跳起，盡量保持連貫節奏。當跳得順暢後，可將跳起的高度降低，保持穩定，為往後訓練做好準備。

2）左右腳交替跳．訓練單肢平衡

跑步動作是兩腳交替，每次都是單肢踏地，再彈起腳轉到下一步。跳繩時改為單腳着地，交替跳起，不但可以訓練單肢平衡和發力，習慣後，觸地時間都會縮短，原因是下肢比以前容易取得平衡，輕鬆轉到下一步。

3） 高抬腿跳．改善跑姿

跳繩和跑步一樣，主要用大腿和臀部肌力提腿；用膝關節把小腿踢前，是錯誤做法。左右腳交替的高抬腿跳，可讓跑手習慣提腿，避免誤用小腿往前踢。這種跳法，可刺激更多大腿和臀部肌肉。

4） 變速跳．尤如間歇訓練

高強度跑步訓練，例如間歇跑，需要攝入更多氧氣，所以不適合佩戴口罩後鍛煉。跳繩的變速跳就做到類似訓練效果。隨着速度快慢，心率在短時間內提升及下降。

變速跳難度高，集左右腳交替跳和高抬腿跳於一體，即上文的方法2和3之混合練習。慢速時以交替跳練習，適應了便嘗試變速，轉為高抬腿跳。變速的方法很多，可按次數，例如20次輕鬆交替跳，接20次快速高抬腿跳。計時換步，20秒輕鬆交替跳接20次秒高抬腿跳亦可，視乎按自身能力和訓練目的。

延伸閱讀：關於疫情爆發做運動

【新冠肺炎】室外必須戴口罩 跑步佩戴哪款口罩呼吸最暢順

留家抗疫讀書增值：4小時跑馬拉松其實唔難 總結日本教練課表的三個「不」

致堅持練跑的你．港島篇：嚴選人少路線 跑過長命斜直入猛鬼橋

鄧洢玲與Aka示範挺胸修腿3式 宅在家變Fit在家

疫情外出跑步有危機 兩件小物三件事 有助減低風險

十件貼心防疫裝備 確保行山旅程更衛生

疫情反彈避跑運動場 神技善用跑錶 在街照衝間歇跑

疫情復發要自保 在家運動「操肌」 為解封做準備

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月27日宣布最新防疫措施，暫時推行至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 另有指，政府決定明日（7月31日）起恢復食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半。消息尚待公布，未落實。

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 :賣文說跑

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞。

💡💡適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事💡💡

+ 5 + 4 + 3

💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡

+ 6 + 5 + 4

💡💡德州醫學組織評估日常生活風險（按圖）💡💡