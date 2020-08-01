齊動LetZ Goal｜Switch及Ringfit等你拎　齊心留家抗疫︱八月活動

新一波肺炎疫情嚴峻，人人自危，「齊動 LetZ Goal」團隊為鼓勵在家運動，將在「八月激賞」送出Nintendo Switch主機，RingFit遊戲則隨時突擊出現，大家一起在家訓練肌肉力量！

【重要提示】「齊動」用家同時間只可參加一項虛擬跑挑戰（「團隊」內之挑戰除外），必須暫停參與原先挑戰，方可參與「八月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

「齊動 LetZ Goal」重頭戲「八月激賞」，將會送抗疫期間全城熱搶的Nintendo Switch遊戲主機，Switch是一台可配合不同場合而改變形態的遊戲機，《RingFit Adventure》更是居家運動神器，玩家使用實體伸縮圓環控制器，以遊戲方式做運動，配合不同訓練組合去減肥健身。

立即登入「齊動 LetZ Goal」，於「每月挑戰」頁面在「八月激賞」按「立即參與」，之後跑10公里並同步數據（sync數據），再填表回答問題，就有機會贏得Nintendo Switch遊戲主機一部，名額一個。

「八月激賞」由8月7日凌晨零時起，至8月25日晚上23:59截止。

還有數天才開始「八月激賞」，目前尚有以下兩個挑戰還沒完結，快快趕搭尾班車，立即參與！

除了「八月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品亦同樣吸引！

八月的「每周挑戰」亦準備了各款運動及抗疫用品。跑手們每周只要跑夠5公里並同步運動里數，即有機會贏走獎品，包括運動用品、消毒噴霧和運動口罩等，千萬不要錯過！

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