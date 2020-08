行山｜試過才知成敗　林賈尼火山給我人生上了兩堂課｜Hikipedia

上文提到,我們人生第一次出國登山的計劃,差點未出發便無疾而終,甚至到達龍目島之後,附近峇里島的阿貢火山爆發! 你懂的,火山的成因是板塊擠壓到地函深處的岩漿流至地面,兩座毗鄰的火山,同樣位於活躍的地震帶上,又有誰可以預測會否影響到即將登上的林賈尼火山呢? (編按:本文為Hikipedia投稿,由《01體育》編輯)

過去一年香港很多事情發生,社會運動、疫情,時至今日尚未預見到終結的一天,這一年,相信大家難免低落、憂鬱、無助。有時候我也會想,過去這一年是否虛度了,很多計劃都被逼中斷,不過正因為這段期間時間多了,開始感受身邊的一切,每次回想起印尼登火山的一幕幕,都會有百般滋味在心頭之感。

千辛萬苦,終於登上林賈尼火山。

開始行山前的二十餘年人生中,我應該未曾想過自己會徒步登上火山,初初告訴家人時都把他們嚇壞了。你一個女生,好地地在香港行山不夠,出國行山,而且還是一座活火山,是「膽生毛」了吧?最後家人當然都拗不過我的堅持,只能囑咐我小心為上。

然後就是上回所提及的,我們幾經波折後,成功在不足一小時內落機、入境、取行李、Check in、過海關、出境、跑到「世界盡頭般」的閘口登機,完成不可能的「轉機任務」,一行四人鬥志相當激昂,揚言沒有任何事情可以阻止我們登山,即使隔離島嶼火山爆發亦因此而毫不動搖,就這樣,正式開始了登山之行。

出發前留影,很輕鬆的樣子。

徒步登上活火山的途中有多辛酸?即使事隔兩年之後,我依然歷歷在目。但始終是第一次,盡量希望以輕便為主,為求安全,我們選擇報名跟團登山,一行4人的私人登山團,有1名導遊、3名挑夫隨行,這亦是我們第一次接觸到「挑夫」這種只有在電影、書本中見閒過的職業。我們將部分行裝分給他們後,便懷著輕鬆的心情出發。

輕鬆時間特別快,汗水和辛酸便接踵而來。旅程第一天的目的地,是位於海拔2,600米的露營地點,登山的路線非常清晰,從起點到達露營地點,只要經過5個Check Point(POS)便能到達。5個Check Point聽起來很簡單吧,實際上已有夠辛苦,特別是過了POS 2之後,路段非常陡峭,加上背上行裝,高海拔空氣稀薄導致呼吸困難,邊行、邊停、邊喘氣,行得我都開始懷疑人生。相對於我們的狼狽,導遊Bayu卻顯得輕鬆非常,一邊鼓勵我們,只要越過「8座山丘」,就能到達營地啦!哈哈……

林賈尼火山的形狀很特別。

一開始我還不想用到行山杖,不過午餐過後,實在感覺雙腿無力,只好取出行山杖一步一艱辛地舉步前行。每當感覺到雙腿顫抖的時候,便坐下來休息開始,腦海中不斷質問自己,到底是哪裹來的自信,找個假期自討苦吃徒步登火山?但這時候,行程其實已過了一半,早已是騎虎難下的形勢,難道要拖累隊友中途放棄?不可能吧。最後我們用了大概8個小時由山腳到達第一天的露營地點。

到達營地休息的時候,我還一直在想,第一天已經耗盡70%的體能,第二天如何攻頂?說時遲那時快,眼前剛好遇到絕美的日落,帳篷外的火山湖上,是一陣陣雲海,那一刻,身體疲憊好像一掃而空,那種光看照片是無法體悟到的美,確實只有身處其中才能感受,為什麼自找苦吃?眼前的就是答案,精力亦為之一振,再辛苦,都值得。

見到日落和雲海,隨即疲勞盡消。

當然啦,若將第一天的難度和艱辛跟第二天相比,實在是小巫見大巫。第二天一早,大概凌晨3點,我們便從營地出發準備攻頂。懷著興奮卻忐忑不安的心情,我一直告訴自己「做得到」,不停為自己打氣!在一片黑夜的星空下,陪伴我們的大概還有過百人一同在攻頂的路上埋首前行。導遊Bayu說:「前面就是山頂,我們會一直看着山頂行走,大概走1公里,攀升大概海拔1,000米。」

凌晨3點再出發,與星空伴隨著埋首苦行。

世界上最遙遠的距離,大概就是「這麼近,那麼遠」,明明眼看着山頂如似接近,何解一直都走不到山頂呢?除了是因為攻頂的路段極為陡峭以外,地表上滿佈火山灰,令人感覺就像走在一個傾斜的沙灘上前行,每一步都很難發力。在陡直的「沙灘」上行走,走兩步,又要後退一步,如是者所謂的1公里,實際上可能便要多走幾倍。每一步之間都想過無數次放棄的念頭,但還是抬頭望望山頂,咬緊牙關繼續前走。

放棄的原因有千百個,堅持下去的理由,只有一個。

放棄的原因有千百個,堅持下去的理由,只有一個,因為我知道,我會很想一睹山頂上的精彩美景,感受翱翔在高海拔的世界。記得其中一位同行隊友曾跟我們說:「You see it, you can do it。」只要我們看到要到達的目標,就一定能夠做到。這種信念,支持我們最後踏上林賈尼火山的頂端。

很多人說行山多少是人生的縮影。到底是什麼促使我們完成徒步登火山之旅?這是我在登山途中學到的兩堂課。

第一,踏出第一步的勇氣。是的,我也會反問自己哪來的勇氣?是否有能力完成?不過只有當踏出第一步,才會知道答案;

第二,堅持!這次登山的過程真的很辛苦,但慶幸自己還是堅持下去,才能完成定下的目標。

落山後,我偷偷跟自己說,林賈尼火山,此生不復相見了。然而,這最後會否再次成為一個自欺欺人的「山界謊言」?留待時間去證明吧。

感謝我們的導遊Bayu帶我們走過這次難忘的旅程。

兩個九十後女生,因愛上行山而發現生活其實不應只有工作;走過高山低谷,希望踏遍每一片山頭與道路,不追求成績,享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis