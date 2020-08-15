行山｜試過才知成敗　林賈尼火山給我人生上了兩堂課｜Hikipedia

上文提到，我們人生第一次出國登山的計劃，差點未出發便無疾而終，甚至到達龍目島之後，附近峇里島的阿貢火山爆發！ 你懂的，火山的成因是板塊擠壓到地函深處的岩漿流至地面，兩座毗鄰的火山，同樣位於活躍的地震帶上，又有誰可以預測會否影響到即將登上的林賈尼火山呢？ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

上篇回顧：行山｜回憶印尼火山行 百般狼狽亦比出發無期更幸福｜Hikipedia

過去一年香港很多事情發生，社會運動、疫情，時至今日尚未預見到終結的一天，這一年，相信大家難免低落、憂鬱、無助。有時候我也會想，過去這一年是否虛度了，很多計劃都被逼中斷，不過正因為這段期間時間多了，開始感受身邊的一切，每次回想起印尼登火山的一幕幕，都會有百般滋味在心頭之感。

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千辛萬苦，終於登上林賈尼火山。

開始行山前的二十餘年人生中，我應該未曾想過自己會徒步登上火山，初初告訴家人時都把他們嚇壞了。你一個女生，好地地在香港行山不夠，出國行山，而且還是一座活火山，是「膽生毛」了吧？最後家人當然都拗不過我的堅持，只能囑咐我小心為上。

然後就是上回所提及的，我們幾經波折後，成功在不足一小時內落機、入境、取行李、Check in、過海關、出境、跑到「世界盡頭般」的閘口登機，完成不可能的「轉機任務」，一行四人鬥志相當激昂，揚言沒有任何事情可以阻止我們登山，即使隔離島嶼火山爆發亦因此而毫不動搖，就這樣，正式開始了登山之行。

出發前留影，很輕鬆的樣子。

徒步登上活火山的途中有多辛酸？即使事隔兩年之後，我依然歷歷在目。但始終是第一次，盡量希望以輕便為主，為求安全，我們選擇報名跟團登山，一行4人的私人登山團，有1名導遊、3名挑夫隨行，這亦是我們第一次接觸到「挑夫」這種只有在電影、書本中見閒過的職業。我們將部分行裝分給他們後，便懷著輕鬆的心情出發。

輕鬆時間特別快，汗水和辛酸便接踵而來。旅程第一天的目的地，是位於海拔2,600米的露營地點，登山的路線非常清晰，從起點到達露營地點，只要經過5個Check Point（POS）便能到達。5個Check Point聽起來很簡單吧，實際上已有夠辛苦，特別是過了POS 2之後，路段非常陡峭，加上背上行裝，高海拔空氣稀薄導致呼吸困難，邊行、邊停、邊喘氣，行得我都開始懷疑人生。相對於我們的狼狽，導遊Bayu卻顯得輕鬆非常，一邊鼓勵我們，只要越過「8座山丘」，就能到達營地啦！哈哈……

林賈尼火山的形狀很特別。

一開始我還不想用到行山杖，不過午餐過後，實在感覺雙腿無力，只好取出行山杖一步一艱辛地舉步前行。每當感覺到雙腿顫抖的時候，便坐下來休息開始，腦海中不斷質問自己，到底是哪裹來的自信，找個假期自討苦吃徒步登火山？但這時候，行程其實已過了一半，早已是騎虎難下的形勢，難道要拖累隊友中途放棄？不可能吧。最後我們用了大概8個小時由山腳到達第一天的露營地點。

到達營地休息的時候，我還一直在想，第一天已經耗盡70%的體能，第二天如何攻頂？說時遲那時快，眼前剛好遇到絕美的日落，帳篷外的火山湖上，是一陣陣雲海，那一刻，身體疲憊好像一掃而空，那種光看照片是無法體悟到的美，確實只有身處其中才能感受，為什麼自找苦吃？眼前的就是答案，精力亦為之一振，再辛苦，都值得。

見到日落和雲海，隨即疲勞盡消。

當然啦，若將第一天的難度和艱辛跟第二天相比，實在是小巫見大巫。第二天一早，大概凌晨3點，我們便從營地出發準備攻頂。懷著興奮卻忐忑不安的心情，我一直告訴自己「做得到」，不停為自己打氣！在一片黑夜的星空下，陪伴我們的大概還有過百人一同在攻頂的路上埋首前行。導遊Bayu說：「前面就是山頂，我們會一直看着山頂行走，大概走1公里，攀升大概海拔1,000米。」

凌晨3點再出發，與星空伴隨著埋首苦行。

世界上最遙遠的距離，大概就是「這麼近，那麼遠」，明明眼看着山頂如似接近，何解一直都走不到山頂呢？除了是因為攻頂的路段極為陡峭以外，地表上滿佈火山灰，令人感覺就像走在一個傾斜的沙灘上前行，每一步都很難發力。在陡直的「沙灘」上行走，走兩步，又要後退一步，如是者所謂的1公里，實際上可能便要多走幾倍。每一步之間都想過無數次放棄的念頭，但還是抬頭望望山頂，咬緊牙關繼續前走。

放棄的原因有千百個，堅持下去的理由，只有一個。

放棄的原因有千百個，堅持下去的理由，只有一個，因為我知道，我會很想一睹山頂上的精彩美景，感受翱翔在高海拔的世界。記得其中一位同行隊友曾跟我們說：「You see it, you can do it。」只要我們看到要到達的目標，就一定能夠做到。這種信念，支持我們最後踏上林賈尼火山的頂端。

很多人說行山多少是人生的縮影。到底是什麼促使我們完成徒步登火山之旅？這是我在登山途中學到的兩堂課。

第一，踏出第一步的勇氣。是的，我也會反問自己哪來的勇氣？是否有能力完成？不過只有當踏出第一步，才會知道答案；

第二，堅持！這次登山的過程真的很辛苦，但慶幸自己還是堅持下去，才能完成定下的目標。

落山後，我偷偷跟自己說，林賈尼火山，此生不復相見了。然而，這最後會否再次成為一個自欺欺人的「山界謊言」？留待時間去證明吧。

感謝我們的導遊Bayu帶我們走過這次難忘的旅程。

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