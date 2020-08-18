越野跑｜黃浩輝15日挑戰香港100高峰　裝備不足鏟林上了一課

香港超級馬拉松跑手黃浩輝花了15日時間，行完香港100座最高的山峰。雖然黃浩輝跑山多年，但這次384.6公里之旅都令他大開眼界，他說：「香港真的很靚，很多山我都未去過，聽都未聽過。」

黃浩輝由7月31日起，前後花了18日，其中15日上山，行完香港100座山。（黃浩輝Facebook）

新冠肺炎疫情下，黃浩輝工作減少，也未能如計劃到美國行山，有多出的空閒時間，而且他看過一段紀錄片，有個日本人花了7個月時間，征服日本100座高峰，所以他就生出這個念頭，發起Great Traverse Hong Kong的挑戰，要在短時間內登上香港100座最高的山峰。

黃浩輝在網上找了一份香港100高峰的名單，之後跟住去行。（受訪者提供）

黃浩輝希望以乘搭最少交通工具去完成這次挑戰，在計劃路線時很傷腦筋，最初打算由馬鞍山及西貢一帶開始由東向西行，但發現行到屯門後的交通接駁有困難。他說：「那不如我就由北面開始，好像填顏色那樣，填到去油塘、三家村，之後搭船去港島，再由港島搭船去大嶼山，最後在南大嶼完結。對我而言，計劃這次的行程都有點複雜。」

經過考慮，黃浩輝決定由北面起步。（黃浩輝Facebook）

黃浩輝由7月31日開始，每天早上出發，行到晚上7時前下山，原本他打算每晚在山上露營，但今月初天氣欠佳，為免家人擔心，所以他有時改為晚上回家休息，翌日早上回到前一晚落山的地方，繼續旅程。黃浩輝並非連續行足15日，他前後花了18日，當中有兩日要去工作，不能上山，另外還有一日不得不休息。

使用腳套避免沙石入鞋

究竟是什麼原因令鐵人般的黃浩輝休息？他表示這次香港100山之旅，邊行邊學，發現以前不懂的知識。他說：「穿林的時間，樹枝沙石很容易走進鞋內。我頭一星期起水泡都幾嚴重，所以要休息一日。我都是一路行一路學，買了Gaiter（腳套）之後，情況就好了很多。」腳套可以包裹小腿及鞋筒，以免沙石從鞋筒走進鞋內。除了起水泡外，他補充那天太大雨，裝備也未乾透，所以要停一天。

黃浩輝在各個山頭上打卡：

+ 5 + 4 + 3

黃浩輝平時訓練操山，主要選擇明顯山徑，但今次為了登頂「Kill標」，就不得不常常鏟林。他說：「有些山的山頂位不在主要路徑旁，你要鏟林才入到去，有些路段都幾難行。他今次總計行了384.6公里，攀升25193米，他表示有百分之二十的路段之前未行過。

為登大埔滘鹿山行14公里

黃浩輝說：「有幾座山比較特別，路線設計上比較辛苦的是，例如要由草山過去大埔滘上鹿山。單程行過去已經要7公里，來回14公里路，只是為了打卡一座山，14公里路已經花了我一個早上。幸好我前一晚在山上一個涼亭過夜，都叫節省了一些交通時間。」

黃浩輝亦多謝支援他完成這次挑戰的朋友。（黃浩輝Facebook）

黃浩輝續說：「大嶼山的象山都比較少人去，路上多草，常常割到腳，樹枝又會插到手腳，身上都留下很多傷痕。去了這些從來沒有去過的地方，都幾有趣。」他表示今次15日的旅程沒有嚴重受傷，但試過迷路，找了一段時間才去到紅水山，他說：「新界西的山頭較少去，而且我用地圖、指南針的經驗不太足夠，加上很大霧，又分不到地形，花了很久才找到。」

黃浩輝指這次最大挑戰是天氣，他要面對橫風橫雨。（黃浩輝Facebook）

黃浩輝認為這次香港100山之旅最大的挑戰是天氣，不是打風下雨，就是天晴酷熱，平均每日都要帶4公升水上山。他說：「上大東山的那天比較熱，我帶了6公升水，背囊真的很重。幸好坊間有一些淨水器，我有帶一兩個在身。下完雨之後，溪澗有水，我可以補水。」

首次登臨大上托

蚺蛇尖是香港著名險峰，黃浩輝之前只行過一兩次，今次100山之旅可以重臨舊地。九逕山位於屯門，黃浩輝早聞其名，但今次才有機會首登此山，他想不到上山的樓級都很辛苦。大上托位於觀塘的安達邨後，黃浩輝表示在九龍常常見到這座山，但今次才認識到它的名字，並且首次上到去。

雖然家住馬鞍山下，但黃浩輝行上馬鞍山頂的次數並不多。（黃浩輝Facebook）

昨日完成這次挑戰，他有很大的感觸，他說：「香港真的很靚，很多山我都未去過，聽都未聽過。我住了馬鞍山廿幾年，但很慚愧，上馬鞍山頂的次數一隻手數得盡。原來我家的後花園都有那麼多可以發掘的地方。」

黃浩輝說：「可能有人會覺得香港很悶，要出去外國玩。我自己都常常出外挑戰。不過，在這個情況下，出不到國，我們如何去深度認識自己的地方？這是個很有趣的發掘過程。」

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