齊動新玩法　跑季停擺　仍能與跑友一拚高下︱01跑記

「今年有工返都贏了」，全球疫情影響，航空業近乎停工，飲食業、美容業和健身中心被限制營業。各行各業工作模式改變，今次就分享疫情下記者如何工作。

我主要負責跑步頻道，跑步活動、跑手接龍群組、體能都與我息息相關。以前我們不時舉辦跑步活動，現在限眾令限到2人，想辦都不能辦，加上跑步比賽停擺，跑步活動暫時無法跟進。

跑步活動不知何時時能再辦。（區嘉俊提供）

暫時我儲了105個獎章。（區嘉俊提供）

我是否因此樂得清閒？當然不是！全球跑步比賽停辦、跑友無法出外參賽、香港沒有比賽和新聞發布會、運動品牌暫停活動……題材大幅減少，而且跑友沒有比賽對相關新聞興趣大減，所以不單撰文花時間，思考題材都更困難。

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實體比賽跑不了，大都改為虛擬跑，與我們的手機應用程式「齊動 LetZ Goal」不謀而合。只要成為「齊動」跑手，同步跑步數據，里數可換到虛擬獎章、儲積分和透過挑戰換獎品等，以上大部分工作都是同事發功，我主力負責「團隊」功能。

「團隊」是新功能，各個團隊有獨家禮物、挑戰和排名榜，更能度身訂造虛擬獎章，目的是加強隊員互動，互相鼓勵。我們暫時有4個團隊，分別是「跑手接龍」、「Pegasus超級星期四」、「RMAC」和「Weak Ends Here」。「跑手接龍」是任何跑友都可以加入，尤其歡迎跑手接龍Facebook群組的跑友，另外3個就真是隸屬該跑會方能加入，特別一提，「跑手接龍」團隊快突破1000名團員了，將有慶祝活動，大家想加入就要快。

「團隊」是新功能，各個團隊有獨家禮物。（區嘉俊提供）

每月與各位負責人相議團隊方向和活動已成例行工作。不過，例行不等於重複，還是要因應世情已持續轉變，例如跑步要戴口罩，令「Pegasus超級星期四」的預計里數降低；第三波疫情和限眾令，使「RMAC」定好的3個月獎章和活動都要重新再想；「Weak Ends Here」是我創立多年的團隊，每月里數章以壽星為主題，遇到特別日子，例如隊友生了小朋友，就用設計獨特的獎章記念等。

「團隊」功能仍在萌芽階段，我們還在開發和探索，跑友們又有沒有高見，讓我們更貼合跑手需要？

💡💡同場加映，想了解壺鈴的特點和用法，可按下圖：

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承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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