Jay的跑步筆記　貴在共鳴　你我皆走過的跑步經歷︱01跑記

「跑步是我一天當中，最放鬆的時候」，不喜歡運動的很難明白，跑友就會深表認同，這就是跑手語言。 《Jay的跑步筆記》有很多跑手語言，所以無論他的網絡文章和書本都很受歡迎。

跑步是普及又獨特的運動，由小孩追追逐逐到幾萬個素人跑一場馬拉松比賽，以至世界級高手爭奪殊榮，都屬於跑步，所以比起其它運動，特別容易惹人共鳴。在網絡撰寫文章的台灣跑手Jay（許立杰），馬拉松最佳成績是2小時38分鐘，成績絕不失禮，但與奧運選手還有距離，所以大家喜歡他不是因為速度，而是同為市民跑手的共鳴，他說過，「我不是說我有多強，而是想說，你們的辛苦我都懂」。

書名與他的Facebook專頁名稱一樣。（Jay的facebook截圖）

《Jay的跑步筆記》以Jay的網絡文章為藍本，重新編寫後分成兩大部分，分別是描述跑手生活的「Running life」和關於訓練的「Running training」，前者是感性，後者是理性。作者說：「這樣把感性的生活，與理性的訓練劃線切開的方式，其實就是我們市民跑者每一天、甚至每一刻面對生命的樣貌。」

第一部分「Running life」，由Jay在2014年第一次參加舊金山馬拉松，寫到2019年完走芝加哥馬拉松的歷程，內容沒有什麼特別又很特別。Jay的經歷與很多跑友相近，讀時不覺得新奇刺激，但又會使跑友會心微笑或得到啟發，例如「之所以會早起訓練，多半是別無選擇」、「正因為喜歡，你要避免過度訓練，狀態好更特別要提醒自己，永遠都要做客觀分析」、「跑者的生活貴在平衡，對我來說平衡其實就是取捨，每個人一天都是二十四小時，時間放在哪，成就大概就在哪」。

他練跑的密度十分高。（Jay的 instagram截圖）

第二部分「Running training」，寫到常見的跑步知識，例如訓練周期、比賽準備和營養等，與別不同的方式是他用分享，不是教學的方式撰寫，不會要求讀者跟某種訓練方式，也會提及多種跑步學說，所以容易惹起跑友共鳴和解答到常見疑惑，例如「練到哪，就跑到哪。而不是想跑到哪，就怎麼練」提醒大家按自己能力訓練、「與其不知道自己適不適合而猶豫半天，還不如就選個你能讀懂並且認同他的理念，試試看就是了」釋除跑友選擇訓練門派的疑惑。

此外，Jay分享了4個詳盡的20周馬拉松訓練課表，分別是4小時、3小時30分、3小時和2小時40分鐘內完成，他強調自己不是專業教練，課表只供參考，我曾參考其中一個課表練習，覺得效果很好，可惜，練習途中，我報名參加的巴黎馬拉松取消了，所以停止備戰，不知道能否按計劃達到目標時間。

Jay（中）與好朋友一起練跑。（Jay的 instagram截圖）

2019年，Jay來過香港與香港跑友一起跑步。（Jay的 instagram截圖）

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