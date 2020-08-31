齊動 LetZ Goal｜特選跑手額外賞　換購至Hit運動產品兼送積分

「齊動 LetZ Goal」每星期無間斷送出不同禮物，旨在鼓勵大家汗水換成獎賞。齊動亦會不定時派發「01積分」，讓大家賺取積分換購01獎賞。而特選齊動跑手於指定活動期內，換購01獎賞更額外送出積分！

齊動不定時會舉辦派發「01積分」的挑戰及虛擬章，不知大家曾於獎賞專區換購過甚麼禮物？如果你有心水又未出手，換購時候到了。9月1日至9月15日期間，特選齊動跑手於《香港01》獎賞專區換購01獎賞，即額外賞您500「01積分」*！

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要注意的是，此推廣活動只限特選齊動跑手專享，如尚未登記成為齊動跑手，立即按此下載「齊動 LetZ Goal」App。若以上幾款產品不合心水，立即前往會員專區，還有更多產品供你選擇，總有一款適合您！

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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*500「01積分」額外賞推廣活動之條款及細則

1. 500「01積分」額外賞推廣活動只限特選齊動跑手專享，以《香港01》推廣通知系統紀錄為準。

2. 500「01積分」額外賞推廣活動只適用於活動期內（即2020年9月1至2020年9月15日）， 成功完成換購之會員，以《香港01》系統紀錄為準。

3. 每位齊動跑手只能於本活動領取一次「01積分」獎賞，數量有限，送完即止。

4. 500 「01積分」額外賞將於30個工作天內自動傳入至成功完成換購的01會員帳號。

5.「01積分」的有效期為2021年9月30日，逾期作廢。

6. 500 「01積分」額外賞所獲取的「01積分」獎賞不能交換、轉讓，亦不可兌換現金或其他產品、退換、轉售或作任何商業用途，並受有關「01積分」所訂定之條款及細則約束。如就使用「01積分」有任何爭議， 《香港01》保留最終決定權。

7. 香港01有限公司保留於任何時候更改條款及細則之權利，而不會作任何事先通知。

8. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》；https://www.hk01.com/Pages/PrivacyTerms