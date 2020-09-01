齊動LetZ Goal｜3M™空氣淨化器送畀您　齊心守護健康︱九月活動

跑步里數換獎賞，下載手機App「齊動 LetZ Goal」，綁定運動裝置，參加「齊動」的挑戰活動。每次運動後sync數據，即有機會以跑步里數贏取禮品！ 「齊動」團隊關注您健康，承接「八月抗疫主題」，九月份同樣準備一系列抗疫及運動產品。

【重要提示】「齊動」用家同時間只可參加一項虛擬跑挑戰，必須暫停參與原先挑戰，方可參與「九月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

九月重頭戲「九月激賞」，獎品是家居必備的「抗疫神器」3M™空氣淨化器，達到N95口罩過濾等級。配備3M淨化器核心技術，有效過濾比PM2.5 細小800倍的微米病毒、細菌、致敏源及顆粒物；病毒去除率達99.99％，細菌去除率超過 99％。同時，內置智能運行模式：自動檢測空氣質量，根據不同環境自動調節淨化模式，保障您全家呼吸健康！

「九月激賞」由9月4日凌晨零時起，至9月20日晚上23:59截止。

立即登入「齊動 LetZ Goal」，於「每月挑戰」頁面在「九月激賞」按「立即參與」，之後跑10公里並同步數據，再填表回答問題，就有機會贏得3M™空氣淨化器一部，名額一個。

除了「九月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品同樣吸引！

九月份「每周挑戰」亦準備了各款運動及抗疫用品。跑手們每周只要跑夠5公里並同步運動里數，即有機會贏走獎品，包括運動用品、納米口罩、藍牙無線喇叭和智能感應水龍頭等，千萬不要錯過！

九月每周挑戰一覽：