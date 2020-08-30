睇片｜西貢行山打卡點棺材角　一星路線暗藏一種難度｜Hikipedia

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棺材角位於西貢灣仔半島北岸，最大特色是石灘上一座座橫臥的方形石柱，像一副副棺材，故稱棺材石；加上海岸邊可遠眺黃竹角咀、大赤門、赤洲及塔門景致，所以此處一直是山野愛好者的打卡熱點。

這次Hikipedia兩個女生從海下出發，經攔路坳、灣仔西營地、望樓仔進入棺材角，一路上都是波幅不大又鋪設平坦的道路，最高點亦不過是海拔88米的望樓仔，看似是可以「好Chill地」輕鬆走完的一星路線。

其實真正的難關，正是望樓仔至棺材角一帶的密林和斜坡，經驗與方向感不足的朋友，出發前要做足準備。

西貢棺材角路線資料簡介（按圖放大）：

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出發前準備充作，才能「好Chill地」完成一次打卡旅程嘛。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（西貢市中心至海下）

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▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（海下至石灰窰遺跡）

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（石灰窰遺跡至海下灣海洋生物中心）

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▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（海下灣海洋生物中心至灣仔西營地 ）

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▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（灣仔西營地至望樓仔）

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▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（望樓仔一帶密林

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▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（望樓仔至棺材角）

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▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（棺材角折返至灣仔西營地）

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▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼（灣仔西營地折返至海下）

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