【修女也Sub 3】修女跑步機戰全馬籌款　爭取參加巴黎奧運達標戰

芝加哥一名修女正仔細考慮以2024年巴黎奧運馬拉松為目標。 芭列嘉(Stephanie Baliga)上周日於跑步機完成42.195公里,籌得超過10萬美元。當上修女之前,Sister是越野跑好手,也連續9年參加芝加哥馬拉松,個人最佳時間是2小時53分49秒。

正正因為芝加哥馬拉松今年因疫情取消,Stephanie唯有踏上跑步機,完成每年都會征服的42.195公里。「其實我不算雄心壯志。4月的時候,我仍不認為比賽會取消,我還說,取消的話,我就在跑步機跑畢全程。」Stephanie說。

2020年芝加哥馬拉松取消,修女Stephanie Baliga(右)在跑步機征戰42.195公里,籌得超過10萬美元。(Mission OLA Twitter)

結果是全世界大部分比賽都取消了。既然今年要跟跑步機對戰,Stephanie要跑得更有意義,以今次活動為侍奉機構Mission of Our Lady of the Angels籌款。「比賽」當日,她穿上T恤和跑鞋,現場更有其他修女幫忙網上直播。儘管跑到37公里非常辛苦,但她最終仍以3小時33分完成壯舉,並為Mission OLA籌得超過10萬美元。

「我感覺不太好,但我做了好事。」Stephanie原以3小時30分為目標,也打算向健力士申請成為紀錄。美國傳媒指,此前從未有女士向健力士申請跑步機跑全馬的世界紀錄。

Stephanie Baliga在學時期是越野跑好手,曾戰全美大學錦標賽。(Mission OLA Twitter)

跑馬拉松對Stephanie而言可說是習慣。她於2006年入讀伊利諾大學時,已是越野跑好手,於當屆全美大學越野跑錦標賽排名63,同場更有許多現職和已退役的全職跑手。之後一次傷患令她重新思考跑步與人生的意義,2010年畢業後,她投身Mission OLA當上修女。

不過Stephanie沒有因此放棄跑步,自2011年開始,她為Mission OLA組成慈善長跑隊,每年都會參加芝加哥馬拉松籌款,更於2014年跑出個人最佳時間2小時53分49秒。她每周訓練里數大約120公里,但今次踏上跑步機前,每周訓練節數減到兩課,一來避免受傷,二來因為疫情而工作量大增。「疫情關係,基層大眾對我們機構的食物銀行需求大增,是之前的三倍。由三月開始,我逐家逐戶為老人家親手送上食物,雖然辛苦,但能夠幫助別人,我很快樂。」

Stephanie Baliga在跑步機戰全馬籌款,過程於網上直播。(Mission OLA Twitter)

歷年來,慈善長跑隊已有近百名跑手,Stephanie希望招募更多有心之士,她說:「看見新跑手努力訓練,完成他們的初馬,這是一個教人感恩的『旅程』。」談到未來目標,Stephanie直言:「我正仔細考慮爭取達標參加2024年巴黎奧運女子馬拉松!距離巴黎奧運尚有4年,未來的事,誰知道一定不可能?

Stephanie Baliga為Mission OLA籌組慈善長跑隊。(Mission OLA Twitter)

