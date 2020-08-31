【修女也Sub 3】修女跑步機戰全馬籌款　爭取參加巴黎奧運達標戰

芝加哥一名修女正仔細考慮以2024年巴黎奧運馬拉松為目標。 芭列嘉（Stephanie Baliga）上周日於跑步機完成42.195公里，籌得超過10萬美元。當上修女之前，Sister是越野跑好手，也連續9年參加芝加哥馬拉松，個人最佳時間是2小時53分49秒。

正正因為芝加哥馬拉松今年因疫情取消，Stephanie唯有踏上跑步機，完成每年都會征服的42.195公里。「其實我不算雄心壯志。4月的時候，我仍不認為比賽會取消，我還說，取消的話，我就在跑步機跑畢全程。」Stephanie說。

2020年芝加哥馬拉松取消，修女Stephanie Baliga（右）在跑步機征戰42.195公里，籌得超過10萬美元。（Mission OLA Twitter）

結果是全世界大部分比賽都取消了。既然今年要跟跑步機對戰，Stephanie要跑得更有意義，以今次活動為侍奉機構Mission of Our Lady of the Angels籌款。「比賽」當日，她穿上T恤和跑鞋，現場更有其他修女幫忙網上直播。儘管跑到37公里非常辛苦，但她最終仍以3小時33分完成壯舉，並為Mission OLA籌得超過10萬美元。

「我感覺不太好，但我做了好事。」Stephanie原以3小時30分為目標，也打算向健力士申請成為紀錄。美國傳媒指，此前從未有女士向健力士申請跑步機跑全馬的世界紀錄。

Stephanie Baliga在學時期是越野跑好手，曾戰全美大學錦標賽。（Mission OLA Twitter）

跑馬拉松對Stephanie而言可說是習慣。她於2006年入讀伊利諾大學時，已是越野跑好手，於當屆全美大學越野跑錦標賽排名63，同場更有許多現職和已退役的全職跑手。之後一次傷患令她重新思考跑步與人生的意義，2010年畢業後，她投身Mission OLA當上修女。

不過Stephanie沒有因此放棄跑步，自2011年開始，她為Mission OLA組成慈善長跑隊，每年都會參加芝加哥馬拉松籌款，更於2014年跑出個人最佳時間2小時53分49秒。她每周訓練里數大約120公里，但今次踏上跑步機前，每周訓練節數減到兩課，一來避免受傷，二來因為疫情而工作量大增。「疫情關係，基層大眾對我們機構的食物銀行需求大增，是之前的三倍。由三月開始，我逐家逐戶為老人家親手送上食物，雖然辛苦，但能夠幫助別人，我很快樂。」

Stephanie Baliga在跑步機戰全馬籌款，過程於網上直播。（Mission OLA Twitter）

歷年來，慈善長跑隊已有近百名跑手，Stephanie希望招募更多有心之士，她說：「看見新跑手努力訓練，完成他們的初馬，這是一個教人感恩的『旅程』。」談到未來目標，Stephanie直言：「我正仔細考慮爭取達標參加2024年巴黎奧運女子馬拉松！距離巴黎奧運尚有4年，未來的事，誰知道一定不可能？

Stephanie Baliga為Mission OLA籌組慈善長跑隊。（Mission OLA Twitter）

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