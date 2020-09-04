九月跑鞋情報｜三大品牌今年最快款式開售　碳板全馬賽鞋力追Nike

2020年9月幾對必要留意的新跑鞋，全是促進比賽表現的碳纖維板跑鞋，幫助跑手於長距離賽事刷PB。

今年本是奧運年，各大品牌火力全開推出比賽鞋，惟疫情打亂全世界部署。萬幸康文署轄下運動場跑道已於8月底重開，戶外運動也獲豁免無需戴口罩，是時候留意跑鞋動向。

adidas、New Balance和Brooks都有新品上市，adizero Pro、FuelCell RC Elite及Hyperion Elite 2均是碳纖維板跑鞋，其中adizero Pro是品牌首對碳板鞋。

三對跑鞋構造大同小異：靠碳板儲存動能推進跑手步伐、極厚中底皆達30毫米以上、由鞋楦到中底物料皆極輕身。

跑鞋專家楊肇麟（阿楊）把這類跑鞋歸類為「促進運動表現的長距離快鞋」，是跑鞋市場大熱新貴：「以前都有提升表現的快鞋，例如adidas adios、ASICS TARTHERZEAL或Mizuno的Wave Emperor，但在每對跑鞋的各種功能上，『提升表現』佔極重比例，到近年才興起。這當然有賴科技進步，譬如中底超厚但又超輕，以前就難以做到。」

阿楊提醒，這類碳板厚底鞋為增加回彈力，中底物料密度較低，較易踩扁。

即睇三對跑鞋特點

adidas adizero Pro

adidas adizero Pro。（李思詠攝）

adizero Pro標誌adizero系列該年最頂級的作品，今次帶着碳纖維板及全新中底物料Lightstrike回歸。

今篇另外兩對跑鞋及Nike NEXT%，碳板藏於中底中間位置，上下皆有柔軟物料包住，adizero Pro的碳板卻置於較「上層」，與腳掌之間只隔住鞋墊，所以「三間」這塊由美國公司Carbitex製造的碳板，相對其他碳板鞋較軟，以免跑手腳掌不適。

重量：235克（US 9號）

中底厚度：35毫米

Brooks Hyperion Elite 2

Brooks Hyperion Elite 2。（李思詠攝）

第一代Hyperion Elite今年二月才面世，但半年後已有新版本取而代之。Hyperion Elite 2沒沿用上一代的DNA Zero，採用DNA Flash製造中底，回彈度及緩震功能皆比第一代提高14%，也是品牌歷來最快的賽鞋。上一代被跑友詬病不耐穿，品牌稱今代的訓練里數提升至400至600公里。

重量：216克（US 9號）

中底厚度：35毫米

New Balance FuelCell RC Elite

New Balance FuelCell RC Elite。（New Balance圖片）

NB年初已推出碳板鞋FuelCell TC，TC指Training和Competition，跑鞋賽練皆宜。RC Elite的定位是比賽鞋，專為馬拉松比賽而設，研發過程中收集了頂尖跑手穿著FuelCell 5280的數據，以更輕更快更透氣為目標。

重量：201克（US 9.5號）

中底厚度：36毫米

👟一起長知識，跟阿楊學洗跑鞋（按圖）👟

長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟。（李思詠攝）

阿楊教你虛擬跑攻略，不妨下載或cap圖：